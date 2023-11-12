شیر رایگان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سبحان نژاد ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: برای تأمین و توزیع درست شیر در بین دانش آموزان مدارس دولتی کمیته‌های مختلفی تشکیل شده است.

‌وی ابراز داشت: بر اساس برنامه اعلام شده در هفته دو روز شیر رایگان بین دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس دولتی توزیع می‌شود.

سبحان نژاد تأمین تغذیه سالم دانش آموزان به عنوان نسل آینده ساز جامعه را لازم دانست و گفت: هدف از اجرای این طرح ارتقا سلامت دانش آموزان، پیشگیری از سو تغذیه و نیز ترویج فرهنگ مصرف شیر در بین دانش آموزان است.

معاون آموزش و پرورش استان با تاکید بر کنترل کیفی بر واحدهای تولید شیر طرف قرارداد برنامه شیر مدارس، نظارت بر امور حمل و نقل، نگهداری و انبارهای ذخیره شیر خواستار کنترل و نظارت عالیه بر تأمین و توزیع شیر شد.