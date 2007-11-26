133 هزار بسیجی خراسان جنوبی توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند

جانشین فرماندهی منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: بیش از 133 هزار بسیجی در 678 نقطه استان، توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند.

سرهنگ علی محمدی خاطرنشان کر د: بسیجیان شرکت کننده در همایش عظیم پنج آذرماه شامل گردان های عاشورا، الزهرا، گروه های رزمی کربلا، یگان های نمونه قشری اعم از دانشجویی، دانش آموزی، ناحیه بسیج فرهنگیان، بسیج طلاب، بسیج خواهران، بسیج ادارات، بسیج کارخانجات و اصناف و گروه آزادگان بودند.

وی بیان داشت: 27 گردان بسیجی در قالب 22 گردان عاشورا و پنج گردان الزهرا(س) در سطح استان خراسان جنوبی اعلام حضور کردند.

جانشین فرماندهی منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان جنوبی، اجرای برنامه های ویژه رزمی و پخش مستقیم سخنان رهبر معظم انقلاب را از جمله برنامه های همایش بسیجیان خراسان جنوبی عنوان کرد.

محمدی یادآور شد: حضور با شکوه بسیجیان در سراسر کشور نشانگر شعور والای سیاسی آنان است که این امری ستودنی است.