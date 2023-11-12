فضای مجازی و هوش مصنوعی نباید جای معلم را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، صحرایی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ملی الگوهای تدریس در قزوین و به صورت ویدئو کنفرانس اظهار کرد: مسائل و موانع مرتبط با طرح «کاد» باید برطرف شود تا شاهد افزایش مهارت معلمان در کشور باشیم.

وی با بیان اینکه طرح‌ها در نظام آموزشی کشور باید به انتقال فن و دانش به دانش آموزان منجر شود، ادامه داد: در این مسیر باید از همه ظرفیت‌ها حتی خانواده و والدین استفاده کنیم

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاس‌های محدود و بسته درس خروجی لازم را نخواهد داشت، تاکید کرد: زمانی می‌توانیم شاهد برون داد مؤثر باشیم که کلاس با جهان بیرون از خود ارتباط داشته و دانش آموز دانشی را فرا بگیرد که در آینده به درد او می‌خورد.

وی تاکید کرد: دانش آموز زمانی می‌تواند درس را بفهمد که احساس کند این درس برای آینده او مهم و اثرگذار است و این تبیین باید توسط معلم صورت بگیرد در غیر این صورت انچه در کلاس می‌گوئیم صرفاً یک آموزش بی نتیجه است.

صحرایی با بیان اینکه معلم باید در مسیر هم افزایی دانش خود با دیگر معلمان قرار بگیرد، تصریح کرد: نمایش روش‌های خلاقانه معلمان به یکدیگر می‌تواند دانش گران سنگ جامعه معلمان را به کل کشور منتقل کند.

وی هنر آموزشی و توانمندی معلمان را بزرگترین ثروت نظام آموزشی دانست و عنوان کرد: این توانمندی و هنر باید در بین معلمان به اشتراک گذاشته شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روش تدریس خوب باید در سراسر کشور به اشتراک گذاشته شود، گفت: این همایش فرصت خوبی برای احصای شیوه‌های آموزشی خوب و نوین و در نهایت انتقال آن به دیگر معلمان کشور است.

وی با بیان اینکه امروز در نظام آموزشی به جای کنترل گری باید به دنبال تسهیل گری باشیم، اضافه کرد: امروز معلم نه تنها تسهیل گر بلکه باید علاوه بر آموزش خود نیز به صورت مستمر در حال یادگیری باشد.

صحرایی با بیان اینکه کلاس درس به جای محل آموزش دیدن باید محل یادگیری باشد، تاکید کرد: تفکیک این دو واژه از یکدیگر نقش مهمی در اثرگذاری نظام آموزشی بر آینده جامعه دارد.

وی ادامه داد: معلم موفق و تراز ضمن اینکه خود را از پیش از کلاس برای یادگیری آماده می‌کند، تلاش می‌کند دانش آموزان را نیز برای زندگی سالم آماده کرده و به او به جای آموزش درس زندگی بدهد.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم فضای مجازی و هوش مصنوعی نقش معلم را کمرنگ کند، بیان کرد: اگر معلم دچار تکرار شده و خود را به طور مستمر به روز نکند به زودی دچار فرسودگی شغلی خواهد شد.

وی با بیان اینکه معلم باید به جای تک رشته‌ای دارای چند مهارت بوده و از ظرفیت او در رشته‌های دیگر آموزشی بهره ببریم، گفت: باید با کنار زدن ساختار غیرمنعطف فعلی، شکلی پویا به معلمان بدهیم.

صحرایی با بیان اینکه هر دانش آموز یک دنیا، هر مدرسه یک ایران و هر معلم یک رهبر است، اظهار کرد: معلم باید به عنوان یک روانشناس توانا بتواند علاوه بر ارتباط مؤثر با دانش آموز به دنبال پیشرفت تربیتی او نیز باشد.

وی در پایان یادآور شد: انتظار ما این است که در سال آینده شاهد تغییر در نمره دانش آموزان در پایه‌های دهم تا دوازدهم باشیم.