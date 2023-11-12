حضور ترنج در نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف طی روزهای ۲۱ الی ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. ترنج هم به عنوان یکی از برندهای شناخته شده در بازار سرمایه و مالی کشور در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

نمایشگاه کار فرصت خوبی برای معرفی برندهای برتر در صنایع مختلف، آشنا شدن کارجویان با مسیرهای شغلی و جذب استعدادها است. بنابر آمار منتشر شده این نمایشگاه در دوره‌های قبلی خود بستری مناسب برای جذب ۳۸۰۰ نیروی متخصص به سازمان‌های شناخته شده کشور بوده است. ترنج از این فرصت برای شناساندن عمق موقعیت‌های شغلی در بازار سرمایه به جوانان نخبه کشور استفاده خواهد کرد.

*با ترنج آشنا شوید

ترنج طی یک دهه اخیر در لایه‌های مختلفی از بازار سرمایه حضور پررنگ داشته است. این برند که بیشتر با مدیریت صندوق‌های مختلف سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، در حوزه بازارگردانی، سبدگردانی اختصاصی و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز فعالیت می‌کند.

جدای از چندین صندوق سرمایه‌گذاری در قالب‌های شناخته شده درآمد ثابت، مختلط و سهامی، ترنج طی سال‌های اخیر با دو خدمت فراصندوق تمشک و صندوق جسورانه سرو، عمقی جدید به ابعاد گوناگون سرمایه‌گذاری در کشور داده است.

علیرغم شناخت نسبی جامعه ایران درباره بازار سرمایه، هنوز فرصت‌های شغلی موجود در این بازار برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جوان، مشتاق و با استعداد به خوبی شناخته شده نیست. ترنج با شرکت در این نمایشگاه قصد دارد هم مسیرهای شغلی بازار سرمایه را به جوانان معرفی کند، هم گروهی از علاقمندان را به تیم جوان و پرانرژی خود اضافه کند.

بازار سرمایه در گروه‌های شغلی مختلف نیازمند جذب جوانان تحصیل کرده و با انگیزه است تا بتوانند در کنار رشد فردی خود و موفقیت حرفه‌ای، کل کشور را گامی به جلو حرکت بدهند. ترنج قصد دارد دسته‌های مختلفی از این مسیرها را در نمایشگاه کار به مخاطبان خود معرفی کند و فرصت استخدام را برای این عزیزان فراهم آورد.

ترنج در همین راستا در تاریخ ۲۲ آبان ماه و رأس ساعت ۱۰ صبح کارگاه آموزشی با عنوان "مسیر شغلی در بازار سرمایه" در غرفه خود برگزار خواهد کرد.

اگر شما هم به کار در صنعت مالی علاقه دارید، با افتخار میزبان شما در روزهای ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ لغایت ۱۷ در محل دانشگاه صنعتی شریف، سالن تربیت بدنی استاد جباری، غرفه ترنج خواهیم بود.

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