آذرنوش عموزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکههای نوین آبیاری فرصتی برای توسعه کشاورزی است، با بهره گیری از شبکه آبیاری تحت فشار سد کنگیر در شهرستان ایوان بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی دیم بخش زرنه به آبی تبدیل شدهاند.
وی بیان کرد: به صورت کاملاً مکانیزه و روشهای نوین آبیاری، کشاورزان زرنه این روزها مشغول کشاورزی هستند، آب موردنیاز مزارع از ۱۷ میلیون مترمکعب ظرفیت سدکنگیر پمپاژ میشود.
وی اضافه کرد: آب موردنیاز با گذر از ۱۲ کیلومتر خطوط انتقال به دشتهای زرنه میرسد و کشاورزان امسال چهارمین سال کشت خود را دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام عنوان کرد: این پروژه قرار است در ۲ فاز توسعه پیدا کند.
عموزاده اظهار داشت: این روش نوین آبیاری باعث شده بسیاری از هزینههای بالاسری کاهش پیدا کند و این هزینههای بالاسری منجر به افزایش ارزش افزوده و سودآوری مناسبتری شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام افزود: مجموع سطح زیرکشت که به شکل بالقوه میتواند در آینده عملیاتی شود مجموعاً ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار است.
وی اظهار داشت: حدود ۱۵۰ هکتار از این اراضی زیرکشت ذرت علوفهای قرار گرفته است.
عموزاده گفت: پیش بینی میشود عملکرد آنها بین ۵۰ تا ۶۰ تن در هکتار باشد، با بهره برداری کامل از ایستگاههای بخش زرنه ۷۰۰ خانوار مشغول به کار کشاورزی میشوند.
نظر شما