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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۲

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام خبر داد؛

توسعه شبکه‌های نوین آبیاری در ۲ هزار هکتار از اراضی زرنه ایوان

توسعه شبکه‌های نوین آبیاری در ۲ هزار هکتار از اراضی زرنه ایوان

ایلام-رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام از توسعه شبکه‌های نوین آبیاری در ۲ هزار هکتار از اراضی زرنه ایوان خبر داد.

آذرنوش عموزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکه‌های نوین آبیاری فرصتی برای توسعه کشاورزی است، با بهره گیری از شبکه آبیاری تحت فشار سد کنگیر در شهرستان ایوان بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی دیم بخش زرنه به آبی تبدیل شده‌اند.

وی بیان کرد: به صورت کاملاً مکانیزه و روش‌های نوین آبیاری، کشاورزان زرنه این روزها مشغول کشاورزی هستند، آب موردنیاز مزارع از ۱۷ میلیون مترمکعب ظرفیت سدکنگیر پمپاژ می‌شود.

وی اضافه کرد: آب موردنیاز با گذر از ۱۲ کیلومتر خطوط انتقال به دشت‌های زرنه می‌رسد و کشاورزان امسال چهارمین سال کشت خود را دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام عنوان کرد: این پروژه قرار است در ۲ فاز توسعه پیدا کند.

عموزاده اظهار داشت: این روش نوین آبیاری باعث شده بسیاری از هزینه‌های بالاسری کاهش پیدا کند و این هزینه‌های بالاسری منجر به افزایش ارزش افزوده و سودآوری مناسب‌تری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام افزود: مجموع سطح زیرکشت که به شکل بالقوه می‌تواند در آینده عملیاتی شود مجموعاً ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار است.

وی اظهار داشت: حدود ۱۵۰ هکتار از این اراضی زیرکشت ذرت علوفه‌ای قرار گرفته است.

عموزاده گفت: پیش بینی می‌شود عملکرد آنها بین ۵۰ تا ۶۰ تن در هکتار باشد، با بهره برداری کامل از ایستگاه‌های بخش زرنه ۷۰۰ خانوار مشغول به کار کشاورزی می‌شوند.

کد مطلب 5936844

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