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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳

رئیس دانشکده علوم پزشکی سمنان:

دانشکده داروسازی سمنان به بهره‌برداری رسید

دانشکده داروسازی سمنان به بهره‌برداری رسید

سمنان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به بهره برداری از دانشکده داروسازی در شهر سمنان، گفت: این دانشکده هم اکنون ۲۳ دانشجو دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران قدس ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه این دانشکده در حوزه علوم، فناوری و درمان فعال است، ابراز داشت: این مهم می‌تواند ظرفیت خوبی را در بخش فعالیت‌های حوزه درمان استان سمنان ایجاد کند.

وی ضمن بیان اینکه هم اکنون این دانشکده ۲۳ دانشجو دارد، افزود: افزایش ظرفیت تعداد دانشجویان این دانشکده داروسازی در دستور کار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه پایه اصلی فعالیت دانش بنیان‌ها در دانشکده دارو سازی است، ابراز داشت: این مهم در این دانشکده نیز به طور جد پیگیری خواهد شد.

قدس اضافه کرد: زمانی بتوان کادر هیئت علمی خوب و مجرب را جذب این بدنه سازیم قطعاً دانش بنیان‌های مرتبط با دارو در آن می‌توانند فعال شود.

کد مطلب 5936850

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