به گزارش خبرنگار مهر، کامران قدس ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه این دانشکده در حوزه علوم، فناوری و درمان فعال است، ابراز داشت: این مهم می‌تواند ظرفیت خوبی را در بخش فعالیت‌های حوزه درمان استان سمنان ایجاد کند.

وی ضمن بیان اینکه هم اکنون این دانشکده ۲۳ دانشجو دارد، افزود: افزایش ظرفیت تعداد دانشجویان این دانشکده داروسازی در دستور کار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه پایه اصلی فعالیت دانش بنیان‌ها در دانشکده دارو سازی است، ابراز داشت: این مهم در این دانشکده نیز به طور جد پیگیری خواهد شد.

قدس اضافه کرد: زمانی بتوان کادر هیئت علمی خوب و مجرب را جذب این بدنه سازیم قطعاً دانش بنیان‌های مرتبط با دارو در آن می‌توانند فعال شود.