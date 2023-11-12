آموزش عملی نماز در مدارس مریوان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمتاله مرادی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی جشن تکلیف ویژه دختران مدارس مریوان اظهار کرد: مراسم جشن تکلیف یا همان جشن عبادت یکی از جشنهایی است که وقتی پسر یا دختر به سن معینی رسیدند و بالغ شدند، برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد مذهبی که در اکثر مدارس شهرستان برگزار میشود تا مدتها در ذهن دانشآموز باقی میماند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مریوان با بیان اینکه آموزش عملی نماز در تمام مدارس ابتدایی این شهرستان در حال برگزاری است، افزود: این طرح از ابتدای سال تحصیلی آغاز شده است و تا پایان اسفندماه در مدارس ابتدایی این شهرستان برگزار میشود.
جشن تکلیف ماندگارترین جشن برای نونهالان است
رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان نیز در این جلسه در خصوص اهمیت جشن تکلیف اظهار کرد: جشن تکلیف یکی از فعالیتهای ماندگار برای نونهالان است که موجب شناساندن والدین نسبت به آموزههای دینی و نحوه برخورد آنها با احادیث و آیات قرآن میشود.
حجتالاسلام حسن ورهرام بیان کرد: باید تلاش کنیم جشن تکلیف دانشآموزان به نحو احسن برگزار شود.
وی با بیان اینکه بلوغ و رشد دختران و پسران ورود به مرحله جدیدی از زندگی آنها و همراه با تکالیفی است که از لحاظ شرعی بر عهده آنها نهاده میشود، تصریح کرد: مدیران و مربیان پرورشی باید به گونهای برنامهریزی کنند تا جشن تکلیف و روز برگزاری این جشن یکی از بهترین و خاطره انگیزترین روزها برای دانشآموزان است.
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