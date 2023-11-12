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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

یک مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی:

۹۰ درصد کالاهای کشور از طریق بنادر جابه جا می‌شوند

۹۰ درصد کالاهای کشور از طریق بنادر جابه جا می‌شوند

ماهشهر - مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی گفت: جابه جایی حدود ۹۰ درصد از کالاهای کشور از طریق بنادر انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری صبح امروز یکشنبه در نشست هماهنگی رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) گفت: ۱۱ بندر اصلی و حیاتی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد مطالعات تفصیلی پدافند غیرعامل این بنادر انجام و رونمایی شده است. مطالعه ۲ بندر دیگر نیز که از نظر اهمیتی در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارد تا یک سال آینده انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: جابجایی حدود ۹۰ درصد از کل کالاهای کشور از طریق بنادر انجام می‌شود که این اهمیت بی‌بدیل بنادر در اقتصاد و تجارت کشور است.

مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) از جمله زیرساخت‌های حیاتی کشور است، افزود: اجرای دقیق الزام‌های پدافند غیرعامل در همه بخش‌ها از جمله پدافند زیستی و سایبری به صورت جدی در بنادر کشور در دستور کار است.

وی با بیان اینکه تمام برنامه ریزی ها در راستای ایمن سازی بنادر در برابر تهدیدات است ادامه داد: برنامه‌های متعدد آموزشی از جمله برگزاری کارگاه‌های عملیاتی پدافند غیرعامل برای کارکنان بنادر به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: برگزاری ۱۷ مانور پدافند غیر عامل در بنادر کشور برای امسال برنامه ریزی شده است که تا کنون ۱۴ مانور برگزار شده است.

جعفری تاکید کرد: علاوه بر بنادر بزرگ و بین المللی کشور، آموزش‌ها و رزمایش‌های پدافند غیرعامل در سایر بنادر حاکمیتی از جمله کیش و قشم هم در حال گسترش است.

وی ادامه داد: بنادر از پایه‌های اصلی اقتصادی کشور هستند که باید با رعایت اصول پدافند غیرعامل این ارکان حیاتی اقتصادی از هر گزندی مصون باشند.

کد مطلب 5936858

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