ساک دستی پارچه ای تبلیغاتی و مزایای آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ساک دستی پارچه‌ای تبلیغاتی یک انتخاب عالی برای فروشندگان است. چرا که صاحبین کسب و کار می‌توانند با تبلیغ روی ساک‌ها تا مدت‌ها جلوی چشم مشتریان باشند و حس خوبی به آنها هدیه بدهند.

ساک دستی پارچه‌ای

ساک دستی پارچه‌ای با توجه به طرح‌بندی‌ها و رنگ‌های مختلفی که دارد می‌تواند یک جایگزین مناسب برای مواد پلاستیکی و نایلونی باشد. این ساک‌ها علاوه بر زیبایی مزایا و فواید زیادی برای طبیعت و محیط زیست دارند. در حقیقت این مدل از ساک‌ها بهترین محصولاتی هستند که شما می‌توانید از آنها حین خرید بهره بگیرید. صاحبین کسب و کار می‌توانند با خرید ساک‌های پارچه و چاپ تبلیغات روی آنها برند خود را گسترش دهند. در ادامه قصد داریم شما را با چاپ ساک دستی پارچه‌ای و همچنین با بهترین تولید کننده ساک دستی پارچه‌ای در ایران بیشتر آشنا کنیم.

ساک دستی پارچه‌ای چیست؟ بهترین روش تولید ساک دستی تبلیغاتی

ساک دستی تبلیغاتی پارچه‌ای معمولاً از جنس اسپان باند است که دوام بسیار بالایی دارد. شاپینگ بگ پارچه‌ای یک محصول عالی و تبلیغاتی جهت توسعه و تبلیغ برند بوده که شما با چاپ لوگو یا خدمات خود روی آن می‌توانید به مصرف‌کنندگان، برندتان را تبلیغ کنید.

برای ساخت ساک دستی پارچه‌ای ابتدا میزان گرماژ با ضخامت ۶۰ و ۹۰ گرم در نظر گرفته می‌شود. سپس به سه روش مختلف دوخت سنتی، دوخت توسط خط تولید اتوماتیک و دوخت با چرخ التروسونیک انجام می‌گردد.

روش سنتی، دوخت توسط خط تولید اتوماتیک و دوخت با چرخ التروسونیک با یکدیگر چه تفاوت‌هایی دارند؟

هنگامی که دوخت به روش سنتی و با چرخ خیاطی انجام می‌شود، کار به شدت زمان‌بر خواهد بود. همچنین برای دوخت به روش سنتی، به نیروی انسانی بسیار زیادی نیاز است. به همین منظور این روش به نسبت به صرفه نیست.

روش تولید با چرخ‌های التراسونیک نیز همانند روش سنتی به نیروی انسانی زیاد نیاز دارد. این روش نیز زمانبر بوده و مقرون به صرفه نیست. در این دو روش محصولات با کیفیت به نسبت پایین‌تری تولید می‌شوند. همچنین اگر حجم تعداد سفارشات بیشتر شود، قطعاً نیروی انسانی باید روز به روز بیشتر شود. چرا که در غیراینصورت به سفارشات نمی‌رسید.

بهترین روش برای تولید ساک دستی‌های مختلف اعم از ساک دستی پارچه‌ای رستورانی یا تبلیغاتی، روش خط تولید اتوماتیک است. در این روش نیروی انسانی زیادی برای تولید نیاز نیست. همچنین در مدت زمان کوتاه، ساک‌های دستی تولیدی به دست مشتریان با بهترین کیفیت می‌رسد.

قیمت ساک دستی در این روش به نسبت سایر روش‌ها مقرون به صرفه‌تر خواهد بود. فراموش نکنید که بسیاری از صاحبین کسب و کار به دنبال خرید عمده ساک دستی پارچه‌ای قیمت مناسب برای تبلیغات خود هستند.

ساک دستی‌های پارچه برای فروشندگان و مصرف‌کنندگان مزیت‌های فراوانی دارد. به همین دلیل هم فروشنده و هم مصرف‌کننده از این تولید ساک‌های پارچه‌ای دستی حمایت می‌کنند. در ادامه به برخی از کاربردهای ساک‌های دستی پارچه‌ای اشاره خواهیم کرد.

کاربردهای ساک دستی پارچه‌ای چیست؟

شما از ساک دستی پارچه‌ای می‌توانید همیشه و در هر کجا برای خرید استفاده کنید. چرا که این ساک‌ها برخلاف کیسه‌های نایلونی به طبیعت ذره‌ای آسیب وارد نمی‌کنند. برخی از کاربردهای ساک‌های دستی پارچه‌ای به شرح زیر است:

استفاده به عنوان ساک دستی کتاب

اگر شما یک دانش‌آموز با حجم زیادی کتاب هستید که کتاب‌هایتان همگی در کیف کوله‌پشتی‌تان جای نمی‌گیرد، بهترین انتخاب به جای نایلون، بهره از ساک دستی پارچه‌ای است. چرا که این ساک‌ها به نسبت نایلون مقاوم‌تر هستند. به عنوان مثال دانش‌آموزان کنکوری می‌توانند از ساک‌های زیبای پارچه‌ای برای جابجایی وسایل خود استفاده کنند.

جالب است بدانید که کتابفروشان برای تبلیغات بیشتر می‌توانند حین خرید یک ساک پارچه‌ای بزرگ با برند خودشان به دانش‌آموزان هدیه دهند که همیشه همراه آنها باشد. در این حالت از تولید زباله نایلونی نیز به شدت جلوگیری می‌شود.

استفاده از ساک دستی پارچه‌ای برای ساحل یا استخر

با بهره از ساک دستی پارچه‌ای می‌توانید استخر یا کنار دریا بروید. وسایل مربوط به شنا، کرم ضد آفتاب و صندل‌های ساحلی خود را درون ساک بگذارید و با خیالی راحت به استخر یا ساحل بروید. ساک پارچه‌ای سبب سالم ماندن وسایل شما می‌شود.

استفاده از ساک پارچه‌ای به جای ساک دستی باشگاه

از ساک دستی پارچه‌ای می‌توانید برای حمل وسایل باشگاه استفاده کنید. در این حالت کلیه وسایل خود اعم از بطری، لباس باشگاه و کفش ورزشی خود را درون یک ساک با خود می‌توانید حمل کنید.

البته مدیران و صاحبین باشگاه می‌توانند با تبلیغ و چاپ لوگو باشگاه خود این ساک را به کاربران خود حین ثبت نام هدیه دهند. در این حالت ورزشکاران همیشه از ساک‌های پارچه‌ای باشگاه به جای نایلون یا سایر ساک‌های دستی دیگر استفاده می‌کنند که این خود می‌تواند یک تبلیغ گسترده برای باشگاه باشد.

استفاده از ساک برای خرید

برای خرید ساک دستی پارچه‌ای بهترین انتخاب است. چرا که در این حالت شما از نایلون کمتری استفاده می‌کنید و به طبیعت کمترین آسیب را وارد خواهید کرد. این محصولات جایگزین مناسبی برای نایلون‌ها هستند. صاحبین و فروشندگان نیز می‌توانند به جای نایلون حین خرید به مشتریان خود ساک پارچه‌ای بدهند.

مزایای ساک دستی پارچه‌ای چیست؟

همانطور که در بالا مطالعه کردید، ساک دستی پارچه‌ای به نسبت نایلون مزایای بسیار زیادی دارد. برخی از مزایای استفاده از ساک دستی به نسبت سایر موارد نظیر نایلون به شرح زیر است:

حمل و جابجایی راحت‌تر برای مشتریان

ساک دستی پارچه‌ای تبلیغاتی به نسبت نایلون‌های تبلیغاتی مقاومت بیشتری دارد.

چاپ لوگو یا تبلیغات برند روی ساک پارچه‌ای کاملاً امکانپذیر است و شما با قیمت مناسب می‌توانید این کار را انجام دهید. ماندگاری تبلیغات شما در این مواقع بیشتر خواهد بود چرا که مشتریان اغلب ساک را دور نمیندازند.

از دیگر ویژگی‌های ساک دستی پارچه‌ای می‌توان به تجدیدپذیری، توانایی بازیافت و محیط زیست دوست بودن آن اشاره کرد.

شما از ساک پارچه‌ای تبلیغاتی می‌توانید بهترین و بیشترین بازدهی تبلیغاتی را دریافت کنید.

ساک‌های پارچه‌ای علاوه براینکه به نسبت سایر نایلون‌ها زیباتر هستند، جادار بوده و تحمل وزن بالا را نیز دارند. بنابراین بهترین انتخاب محسوب می‌شوند.

یادداشت پایانی

با توجه به مطالعه این مطلب احتمالاً متوجه شده باشید که ساک دستی پارچه‌ای بهترین انتخاب برای تبلیغات هستند. چرا که با توجه به دوام و کارآیی که دارد، مصرف‌کنندگان و خریداران شما هیچ وقت آن را به سرعت دور نمیندازند و تا مدت‌های طولانی همیشه از آن برای مصارف دیگر استفاده می‌کنند. تک پک تولیدکننده مستقیم ساک دستی پارچه‌ای با قیمت مناسب و سایزهای سفارشی است. این برند تنها تولیدکننده بغل پاکت ۳۰ سانت برای جعبه و باکس و ظروف رستورانی نیز است که شما می‌توانید صفر تا صد خرید خودتان را از این مجموعه انجام دهید.

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