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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

ایرانی‌ترین پالایشگاه پارس جنوبی آماده تولید حداکثری گاز است

ایرانی‌ترین پالایشگاه پارس جنوبی آماده تولید حداکثری گاز است

بوشهر- پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان یک پالایشگاه کاملاً ایرانی با آمادگی کامل برای تولید حداکثری گاز مورد نیاز هموطنان به استقبال روزهای سرد رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعیدیان مدیر پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: متخصصان و کارکنان پرتلاش پالایشگاه یازدهم با اقدامات نوآور و انجام تعمیرات اساسی دقیق و منظم آماده تولید حداکثری گاز در روزهای سرد سال هستند.

سعیدیان اظهار داشت: قطعات و تجهیزات مورد نیاز این پالایشگاه ساخت تولیدکنندگان ایرانی و دانش بنیان‌ها می‌باشد و خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار ارزشمندی در این خصوص برقرار است.

مدیر پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی به تولیدات پالایشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پالایشگاه یازدهم مطابق طراحی گاز، میعانات گازی، اتان، پروپان و بوتان تولید می‌کند و این نشان از عزم راسخ کارکنان در جهت رشد اقتصادی کشور دارد.

کد مطلب 5936867

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