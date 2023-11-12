به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعیدیان مدیر پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: متخصصان و کارکنان پرتلاش پالایشگاه یازدهم با اقدامات نوآور و انجام تعمیرات اساسی دقیق و منظم آماده تولید حداکثری گاز در روزهای سرد سال هستند.

سعیدیان اظهار داشت: قطعات و تجهیزات مورد نیاز این پالایشگاه ساخت تولیدکنندگان ایرانی و دانش بنیان‌ها می‌باشد و خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار ارزشمندی در این خصوص برقرار است.

مدیر پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی به تولیدات پالایشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پالایشگاه یازدهم مطابق طراحی گاز، میعانات گازی، اتان، پروپان و بوتان تولید می‌کند و این نشان از عزم راسخ کارکنان در جهت رشد اقتصادی کشور دارد.