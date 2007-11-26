انتقاد از بلر به دلیل بیان نکردن اعتقادات دینی در دوران نخست وزیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنت نیوز، بلر طی یک مصاحبه با بی بی سی اظهار داشت: زمانی که در قدرت قرار داشت نسبت به صحبت درباره اعتقاد دینی بی میل بود و حتی تصور می کرد به رغم آنکه اعتقادات دینی وی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، اگر آن را آشکارا مورد اشاره قرار دهد تحقیر خواهد شد.

اسقف روچستر نیز نسبت به این احساس بلر ابراز تأسف کرد و گفت: دین مسیحیت تمام موارد حائز اهمیت برای بریتانیا را چون قانون ، نهادها و ارزشهای آن مورد تأکید قرار می دهد.

این روحانی انگلیکن تأکید کرد: اگر بلر می توانست میان این دیدگاه و سیاستهای خود ارتباط قائل شود می توانست سیاست اجتماعی مؤثرتری اتخاذ کند.

بلر پیش از این گفته بود زمانی که می خواست برای اعزام سرباز به عراق تصمیم گیری کند به درگاه خداوند دعا کرده است.

سخنگوی رسمی بلر به این جمله شهرت یافت که به خبرنگاران گفته بود ما به موضوعات دینی اهمیتی نمی دهیم.

