به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی ظهر یکشنبه در اجلاس سالانه مجمع بسیجیان استان زنجان، با بیان اینکه بیتردید میتوان گفت که حضور بسیج فقط منحصر به دوران دفاعمقدس نبوده، بلکه این حضور در سایر حوزهها نیز ملموس بوده است، افزود: امروز به عینه شاهد حضور بسیجیان در عرصههایی چون محرومیتزدایی و ... هستیم.
وی با یادآوری اینکه امروز با عنایات پروردگار متعال، اقتدار بسیج فراتر از ایران اسلامی بوده و با فراگیر شدن این اقتدار به یک امر جهانی تبدیل شده است، اظهار کرد: بدون شک با این اوصاف روز پنجم آذرماه را باید یکی از برجستهترین و ماندگارترین روزها در تاریخ انقلاب اسلامی قلمداد کنیم که منجر به تشکیل بسیج مستضعفان شد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی در جایگاهی است که هر کشوری آرزوی دست یافتن به چنین جایگاهی را دارد، تصریح کرد: به طور حتم اقتدار محدود به اقتدار نظامی نیست، بلکه در عصر حاضر اکثر جوامع به دنبال دست یافتن به اقتدار در عرصههایی چون علمی، اقتصادی و ... که از آن به عنوان اقتدار معنوی یاد میکنیم، هستند.
آیتالله خاتمی با اشاره به اینکه مبارزه با استکبار در عصر حاضر محدود به ایران اسلامی نبوده و به عینه شاهد جهانی شدن شعار «مرگ بر آمریکا» هستیم، خاطرنشان کرد: نمونه بارز جهانی شدن این شعار که نماد واقعی استکبارستیزی است، سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» در کشورهای آمریکای لاتین که همسایه ایالات متحده به شمار میروند، است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان نیز در ادامه این برنامه با تاکید بر اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که ایجاب میکند کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر جنایاتی که در غزه رخ میدهد، سکوت اختیار نکنند، اظهار کرد: مردم ایران دوران استکبار و استبداد را تجربه کردهاند، از این رو حمایت امروز ما از مردم مظلوم فلسطین به مثابه حمایت از خودمان است.
سردا جهانبخش کرمی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به واسطه تریبونهای بینالمللی باید محکوم شود، افزود: اعلام انزجار از اقدامات وحشیانه رژیم کودککش اسرائیل وظیفه هر انسان آزادیخواه است، بنابراین امروز همه دنیا باید علیه این اقدامات غیرانسانی به پا خیزند.
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