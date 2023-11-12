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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان:

تاکنون مشکل امنیتی در فرآیند انتخابات اصفهان گزارش نشده است

تاکنون مشکل امنیتی در فرآیند انتخابات اصفهان گزارش نشده است

اصفهان - رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: تاکنون مشکل امنیتی در حوزه فرآیند انتخابات در اصفهان گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان‌نثاری ظهر در حاشیه بیست‌وپنجمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق یکشنبه‌های هر هفته ستاد انتخابات استان با حضور اعضا برگزار شد، در این جلسه، کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات و ستاد امنیت انتخابات گزارش مفصلی از عملکرد خود ارائه کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ضمن قدردانی از رسانه‌های استان بمنظور همراهی در اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه‌های ستاد انتخابات، بیان داشت: طبق گزارش ارائه شده توسط رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان، آنچه که برجسته است همراهی و همکاری رسانه‌ها در امر اطلاع‌رسانی فرآیند انتخابات است که قابل تقدیر است.

جان‌نثاری با بیان اینکه انتظار می‌رود همانند چند ماه گذشته اطلاع رسانی به مردم به صورت شفاف، دقیق و روشن ادامه یابد، افزود: در ستاد امنیت نیز بررسی وضعیت امنیت استان برای برگزاری انتخابات به صورت دقیق و شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکل امنیتی در حوزه فرآیند انتخابات نداریم، اضافه کرد: برخی ابهامات در فضای حقیقی و مجازی مطرح می‌شود و ما موظف هستیم تا ابهامات را رفع کنیم و در جهت سلامت انتخابات تلاش کنیم هرگونه ابهامی وجود دارد رفع شود.

وی ضمن اشاره به اینکه هدف اصلی ما برگزاری فرآیند انتخابات به صورت شیشه‌ای است، گفت: از این رو درصدد هستیم تمامی فرآیند انتخابات را برای اهالی رسانه و مردم تشریح کنیم و ابتدا و انتهای هر فرآیند اطلاع‌رسانی جامع و کاملی داشته باشیم تا شبهه و ابهامی ایجاد نشود.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: رسانه‌ها هر گونه ابهامی دارند به کمیته اطلاع‌رسانی منعکس کنند تا به صورت مستقیم یا به وسیله اطلاعیه درصدد رفع شبهات اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات براساس چهار راهبرد اساسی مقام معظم رهبری (امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت) انجام شود.

وی ضمن تقدیر از ستاد امنیت انتخابات نیز، گفت: امور این حوزه بسیار گسترده است، مسئله تأمین امنیت انتخابات یکی از ارکان برگزاری انتخابات است که بر آن بسیار توجه داریم.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: برآوردهای ما حاکی از آن است که تاکنون هیچ مشکل امنیتی در حوزه برگزاری فرایند نداریم اما همچنان بایستی هوشیار باشیم و راه ورود دشمن را مسدود کنیم.

کد مطلب 5936882

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