تاکنون مشکل امنیتی در فرآیند انتخابات اصفهان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جاننثاری ظهر در حاشیه بیستوپنجمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق یکشنبههای هر هفته ستاد انتخابات استان با حضور اعضا برگزار شد، در این جلسه، کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات و ستاد امنیت انتخابات گزارش مفصلی از عملکرد خود ارائه کردند.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ضمن قدردانی از رسانههای استان بمنظور همراهی در اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیههای ستاد انتخابات، بیان داشت: طبق گزارش ارائه شده توسط رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان، آنچه که برجسته است همراهی و همکاری رسانهها در امر اطلاعرسانی فرآیند انتخابات است که قابل تقدیر است.
جاننثاری با بیان اینکه انتظار میرود همانند چند ماه گذشته اطلاع رسانی به مردم به صورت شفاف، دقیق و روشن ادامه یابد، افزود: در ستاد امنیت نیز بررسی وضعیت امنیت استان برای برگزاری انتخابات به صورت دقیق و شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکل امنیتی در حوزه فرآیند انتخابات نداریم، اضافه کرد: برخی ابهامات در فضای حقیقی و مجازی مطرح میشود و ما موظف هستیم تا ابهامات را رفع کنیم و در جهت سلامت انتخابات تلاش کنیم هرگونه ابهامی وجود دارد رفع شود.
وی ضمن اشاره به اینکه هدف اصلی ما برگزاری فرآیند انتخابات به صورت شیشهای است، گفت: از این رو درصدد هستیم تمامی فرآیند انتخابات را برای اهالی رسانه و مردم تشریح کنیم و ابتدا و انتهای هر فرآیند اطلاعرسانی جامع و کاملی داشته باشیم تا شبهه و ابهامی ایجاد نشود.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: رسانهها هر گونه ابهامی دارند به کمیته اطلاعرسانی منعکس کنند تا به صورت مستقیم یا به وسیله اطلاعیه درصدد رفع شبهات اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی ستاد انتخابات براساس چهار راهبرد اساسی مقام معظم رهبری (امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت) انجام شود.
وی ضمن تقدیر از ستاد امنیت انتخابات نیز، گفت: امور این حوزه بسیار گسترده است، مسئله تأمین امنیت انتخابات یکی از ارکان برگزاری انتخابات است که بر آن بسیار توجه داریم.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: برآوردهای ما حاکی از آن است که تاکنون هیچ مشکل امنیتی در حوزه برگزاری فرایند نداریم اما همچنان بایستی هوشیار باشیم و راه ورود دشمن را مسدود کنیم.
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