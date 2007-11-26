نواز شریف مشارکت در دولت ائتلافی تحت فرمان مشرف را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ- شاخه نواز یک روز پس از بازگشت به پاکستان در منزلش در شهر لاهور به خبرنگاران گفت : حزب من در هر دولت ائتلافی که در آینده تحت فرمان رئیس جمهور مشرف تشکیل شود، مشارکت نخواهد کرد.

وی اظهار داشت: ما اعتقاد داریم دولتی که تحت فرمان مشرف کار کند غیرقانونی و غیردموکراتیک است.

شریف انتخابات پارلمانی روز 18 دی را تنها در صورتی قابل قبول دانست که مشرف وضعیت فوق العاده را لغو کند و قانون اساسی را از حال تعلیق درآورد. وی همچنین خواستار بازگشت رئیس برکنار شده دادگاه عالی کشور به پستش شد.

وی با وجود اینکه گفت از تحریم انتخابات حمایت می کند اما از رد نامزدی خود در انتخابات نیز خودداری کرد و گفت ابتدا باید با سایر احزاب مشورت کند. "بی نظیر بوتو"، رئیس حزب مردم امروز هنگام ثبت نام در انتخابات بار دیگر به نواز شریف پیشنهاد ائتلاف داد.

امروز آخرین روز ثبت نام نامزدها برای انتخابات پارلمانی است و شریف قصد دارد پیش از پایان این مهلت ثبت نام کند. بوتو و شریف گفته اند بعداً درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم گیری خواهند کرد.

شریف دیروز پس از هفت سال تبعید از عربستان به لاهور بازگشت. مشرف دولت وی را در سال 1999 ساقط و او را به عربستان تبعید کرده بود.