به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر یکشنبه در اجلاسیه سراسری بسیجیان زنجان با بیان اینکه امروز برخی از مشکلاتی که در استان داریم باید به صورت جدی در راستای مرتفع کردن آن گام برداریم، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره دغدغه استان بوده، مربوط به بهره‌وری منابع است که متاسفانه در این زمینه به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم.

وی با اشاره به اینکه اتلاف آشکار منابع در برخی مواقع مشاهده می‌شود، گفت: اگر بخواهیم در خصوص اتلاف آشکار منابع یک مثال عینی بزنیم، باید به سیب‌هایی که پای درخت افتاده و به هدر می‌رود اشاره کنیم، این در حالی است که برای تک‌تک این سیب‌ها مقدار زیادی انرژی و آب صرف شده است.

افشارچی با تاکید بر اینکه برای استفاده بهتر از منابع باید اقدام جهادی در عرصه‌های مختلف انجام دهیم، افزود: معتقدیم یکی از این اقدامات جدی و جهادی باید در حوزه کشاورزی انجام شود تا بیش از این شاهد اتلاف منابع نباشیم.

وی با یادآوری اینکه یکی از اقداماتی که می‌توان در راستای حل مشکلات مختلف استان انجام داد، افزایش اختیار عمل استانداران است، اظهار کرد: منظور از افزایش اختیار عمل استانداران، این است که مشکلات استان با این رویه در کم‌ترین زمان ممکن حل خواهد شد، این در حالی است که امروز استانداران قدرت عمل چندانی ندارند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگری که باید به آن بپردازیم، تمرکز برای روز کارهای پژوهشی است، ادامه داد: همه ما به این موضوع اشرافیت داریم که در حال حاضر ۹۰ درصد کارهای پژوهشی به نتیجه نمی‌رسد، از این رو معتقدیم باید در این زمینه با جدیت بیشتری به مسائل ورود پیدا کنیم.

افشارچی در ادامه با اشاره به اینکه همه به سمت ساختار شیر نفت و سازمان برنامه و بودجه حرکت کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در این نوع ساختار فقط ۱۵ درصد از بودجه به استان‌ها تزریق شده و مابقی به ستاد وزارتخانه مربوطه تزریق می‌شود.