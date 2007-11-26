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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

شایعه در انگلستان:

کاپلو با 16 میلیون پوند به عنوان سرمربی انگلستان انتخاب می شود

کاپلو با 16 میلیون پوند به عنوان سرمربی انگلستان انتخاب می شود

رسانه های انگلستان خبر از توافق پشت پرده فابیو کاپلو با مسئولان اتحادیه فوتبال این کشور دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه تیم ملی انگلستان پس از برکناری استیو مک کلارن همچنان به دنبال مربی است، رسانه های انگلستان خبر از توافق اتحادیه فوتبال با کاپلو دادند که طی آن قراردادی 4 ساله به ارزش 16 میلیون پوند با این مربی سرشناس فوتبال جهان منعقد می شود.

بر پایه این گزارش، کاپلو، اندکی زمان خواسته تا در خصوص این پیشنهاد فکر کند و این در حالی است که خوزه مورینیو مربی پیشین تیم فوتبال چلسی هم از جمله گزینه های نخست اتحادیه فوتبال انگلستان به شمار می آید.

کاپلو پس از برکناری مک کلارن نسبت به مربیگری انگلستان ابراز علاقه کرده بود.

کد مطلب 593690

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