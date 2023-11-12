به گزارش خبرنگار مهر محمدحسن نامی پیش از ظهر یک‌شنبه در نشست مدیریت بحران خراسان شمالی که در ساختمان راهداری خراسان شمالی در دو راهی دشت برگزار شد بر پر مخاطره بودن کشور و اندیشیدن همه تمهیدات برای پیشگیری توصیه کرد.

رییس سازمان مدیریت بحران گفت: سیل و زلزله از بین ۴۴ خطری که در کشور وجود دارد، بیشترین خسارات را وارد می‌کنند.

وی در ادامه افزود: ۶۸ درصد کشور روی گسل یا در حریم گسل است و باید ابنیه مقاوم در برابر زلزله ۸ ریشتری ساخته شود تا زلزله علاوه بر کم خطر بودن منجر به نابودی سرمایه‌های نشود.

نامی توجه مسئولین را برای مهار سیل به اجرای آبخیزداری و آبخوان‌داری و ایجاد سد، ایجاد سدهای زیر زمینی، اجرای برید بندی، اصلاح مسیر رودخانه‌ها و …‌. معطوف کرد و گفت: ۱۴۴ هزار و ۶۲۰ کیلومتر رودخانه در کشور وجود دارد که ۴ هزار و ۶۲۰ کیلومتر آن از مناطق مسکونی می‌گذرد و با توجه به مداخلات انسان در طبیعت، سیل اجتناب‌ناپذیر است و لازم است تا با تمهیدات قبلی از خسارات آن پیشگیری کنیم.

وی برای تخصیص اعتبار برای رفع خرابی‌های اخیر نیز قول مساعد داد.