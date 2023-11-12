به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد برفروبی ظهر یکشنبه با حضور شهردار، معاونان و مدیران شهری جهت اتخاذ تمهیدات و هماهنگیهای لازم برای عملیات زمستانی برگزار شد.
در این جلسه شهردار همدان با تأکید بر آمادگی و بکارگیری تمام توان برای مدیریت عملیات زمستانی اظهار کرد: تمام خدمات و تلاش مجموعه خدمات شهری مدیریت هر چه بهتر برای ورود به فصل بارندگی و سرما است و هماهنگیها و تمهیدات لازم با حضور مسئولان مرتبط، معاونین خدمات شهری مناطق چهارگانه انجام شده است.
سید مسعود حسینی با اشاره به اینکه موارد لازم به اطلاع اعضای ستاد برفروبی رسیده، افزود: در این جلسه معابر شهری، خیابانها و تقاطعهای جدید الاحداث و مسیر عملیات جدید نقاط مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: تصمیم بر این شد ماشین آلات سازمانی شهرداری به صورت صد در صد آماده عملیات زمستانی باشند تا وقفهای در این حوزه به وجود نیاید.
شهردار همدان با بیان اینکه از تمام امکانات برای آمادگی کامل در حوزه برفروبی و بارندگیها بهره میگیریم، بیان کرد: مقرر شد از ظرفیت بخش خصوصی با توجه به وسعت و میزان عملیات و بارندگی به صورت حداکثری استفاده شود.
وی از بکارگیری نیروی انسانی کافی با تجهیزات کامل خبر داد و عنوان کرد: تجهیزات ویژه و مناسبی از جمله لباس، تجهیزات و امکانات لازم برفروبی در اختیار نیروهای خدمات شهری قرار میگیرد.
حسینی با تأکید بر مشارکت همه شهروندان در همه حوزهها به ویژه برفروبی گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، آموزش شهروندی و توان گروههای مردم نهاد و رسانهای و مجازی از جمله اقدامات مهمی است که باید برای تقویت مشارکت مردم به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر بازگشایی معابر و رفع معضلات مربوط به بارندگیها در حداقل زمان ممکن گفت: لایروبی رودخانهها، نهری ها و جویها و حتی بازبینی رودخانههای زیر سطحی توسط افراد خبره انجام شده تا مشکلی پیش نیاید.
حسینی با بیان اینکه انشاالله با ارائه خدمات به موقع به شهروندان رضایتمندی حداکثری ایجاد شود، گفت: در این راستا صد دستگاه ماشین آلات و تجهیزات سازمانی و ۷۰۰ نفر نیروی انسانی آماده خدمت رسانی هستند.
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