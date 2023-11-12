ثبت نام ۱۰ نفر از حوزه انتخابیه استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی گفت: از این تعداد ۳ داوطلب از فرمانداری زنجان و ۷ نفر با حضور در فرمانداری قم ثبت نام کرده اند.

رییس ستاد انتخابات استان زنجان افزود: حداقل سن داوطلبان از حوزه انتخابیه استان زنجان ۴۶ و حداکثر ۷۶ سال بوده است.

رفیعی گفت: پس از پایان مهلت ثبت نام، شورای نگهبان یک ماه فرصت دارد تا به صلاحیت ‌های داوطلبان مجلس خبرگان رهبری رسیدگی کند.

بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان، نمایندگان برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند، استان زنجان یک نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.

انتخابات خبرگان رهبری ۱۱ اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار می شود.