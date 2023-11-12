قاتل پیرمرد اصفهانی کمتر از یک ساعت دستگیر شد

سرهنگ حسین بساطی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل در یکی از محله‌های شهرستان اصفهان روز گذشته به مرکز فرماندهی عملیات پلیس اصفهان گزارش شد.

وی افزود: در این راستا بلافاصله مأموران کلانتری ۱۴ اصفهان در محل حاضر و با جسد مردی ۶۷ ساله که در بررسی‌های انجام شده مشخص شد با ضربات سلاح سرد به ناحیه شکم و پهلو به قتل رسیده مواجه شده وتحقیقات در خصوص شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این قتل را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و هوشمندانه پلیس و انجام تحقیقات میدانی نهایتاً درکمتر از یک ساعت قاتل که فردی ۶۰ ساله بود شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم دستگیر شده که در تحقیقات اولیه انجام شده به بزه ارتکابی با انگیزه اختلافات و خصومت شخصی با مقتول اعتراف کرد پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد