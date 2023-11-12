به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی افزود: توجه به صنایع تبدیلی ضروری و مهم است و تاکنون برنامه اجرایی و مدونی در این راستا ارائه نشده و این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دولت همه تلاش خود را برای کاهش تورم به کار گرفته و از هیچ کوششی دریغ نمیشود، ادامه داد: امید است با سیاستهای در پیش گرفته دولت، از مشکلات گرهگشایی شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی اظهار کرد: در ادامه برنامههای علملیاتی مهار تورم و رشد تولید که در اردیبهشت ماه تصویب شد، چندین دستور کار به این امر اختصاص داده شده است.
نوربخش عسکری افزود: میزان مصرف اعتبارات باید در محدوده سقف اعتبارات ابلاغی باشد.
وی ادامه داد: تورم اقلام خوراکی در استان مرکزی نسبت به استانهای دیگر بیشتر است و مشکلات در شبکه توزیع و عمده فروشی، انبارهای سرد و عمومی و سهمیههایی است که به استان ما تعلق نمیگیرد علت این این مسئله است.
وی بیان کرد: یکهزار و ۵۱۰ کیلومتر مربع فرو نشست در ۱۰ منطقه از استان وجود دارد که چاههای غیرمجاز و برداشت بیش از حد آبهای زیرزمینی از جمله عوامل فرونشست است و باید پیگیری جدی صورت گیرد
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