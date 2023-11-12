به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۱۰۰ اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند.

بر اساس بند (پ) ماده ۱۰۰ اصلاحی لایحه مذکور؛ حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره‌ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان، ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون آئین‌نامه جدید شورایعالی ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.