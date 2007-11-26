25 دی آخرین فرصت برای حضور در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد این رویداد سینمایی در دو بخش سینمای ایران و سینمای جهان روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن همزمان با جشنهای بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی برگزار میشود.
بخش سینمای ایران با هدف معرفی فیلمهای ارزشمند یک سال فیلمسازی در سینمای ایران و نیز ارزیابی و تشویق هنرمندان این عرصه به منظور اعتلا هنر صنعت سینما برگزار میشود و فیلمهایی میتوانند در آن حضور یابند که تا بهمنماه در تهران یا در دورههای گذشته در جشنواره به نمایش درنیامده یا از تاریخ تولید آنها بیش از دو سال نگذشته باشد.
بخش سینمای ایران در هشت بخش برگزار میشود: سودای سیمرغ ویژه مسابقه آثار سینمای داستانی، نگاه اول ویژه نخستین فیلمهای بلند، مرور سینمای ایران به صورت غیررقابتی، خارج از مسابقه، فیلم برگزیده تماشاگران، راه انبیا ویژه جایزه بینالادیان، مسابقه آثار مستند و فیلم کوتاه داستانی جشنواره جشنوارهها و نکوداشت سینمای ایران.
در بخش سودای سیمرغ ویژه مسابقه آثار سینمایی داستانی یک گروه داوری شامل حداقل پنج نفر از هنرمندان و صاحبنظران به انتخاب دبیر جشنواره ۱۶ سیمرغ را در دو گروه به برگزیدگان اهدا میکند. در گروه اول سیمرغ زرین جایزه ویژه سینمای ایران به نگاه ملی، سیمرغهای بلورین بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، بازیگر نقش اول زن و بازیگر نقش اول مرد اهدا میشود.
در گروه دوم هیئت داوران جوایز خود را به مواردی اهدا میکند که موجب پیشرفت و ارتقاء در آن حوزه تخصصی شده باشد. این سیمرغ ها عبارتند از سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اقتباسی، فیلمبرداری، تدوین، موسیقی متن، بازیگر نقش زن مکمل، بازیگر نقش مرد مکمل، صدای فیلم، طراحی صحنه و لباس، جلوههای ویژه و چهرهپردازی.
در بخش نگاه اول نخستین فیلم بلند فیلمساز یک سیمرغ بلورین به بهترین فیلم اول فیلمساز با داوری یک گروه مستقل اهدا میشود. در بخش مرور سینمای ایران فیلمها از میان آثاری انتخاب میشوند که به دلیل محدودیت در تعداد آثار بخش مسابقه موفق به حضور در بخش رقابتی نشدهاند. در این بخش نیز فیلمها ارزیابی میشوند و دبیر جشنواره از بهترین اثر تقدیر میکند.
بخش خارج از مسابقه شامل آثاری همارز با فیلمهای بخش مسابقه است ولی به لحاظ رعایت مقررات از جمله عضویت یکی از سازندگان فیلم در هیئت داوری امکان حضور در بخش مسابقه را ندارند یا سازنده فیلم خواستار نمایش اثر خود در این بخش شده باشد.
جشنواره از طریق مراجعه به آثار تماشاگران به محبوبترین فیلم ایرانی حاضر در بخش مسابقه سیمرغ بلورین اهدا خواهد کرد. در بخش راه انبیا یا جایزه ویژه بینالادیان یک گروه داوری بینالمللی پس از بررسی فیلمهای ایرانی جایزهای در بخش مسابقه سینمای ایران به بهترین فیلم با مضمون گفتگوی ادیان و تعالیم مشترک انبیا الهی اهدا میکند.
در بخش مسابقه آثار مستند و فیلم کوتاه سه سیمرغ بلورین به بهترین فیلم مستند بلند و نیمهبلند، بهترین فیلم مستند کوتاه و بهترین فیلم داستانی کوتاه اهدا میشود. فیلمهایی میتوانند متقاضی شرکت در این بخش باشند که در دو سال گذشته در بخشهای رقابتی جشنوارههای داخلی جایزه گرفته و در دورههای قبلی جشنواره فجر نبوده باشند. مستندهای بلند از این قاعده مستثنی هستند.
نکوداشت سینمای ایران هم به منظور ارج نهادن به کوششهای ارزشمند سینماگران برگزیده کشور در آئینی از خدمات این سینماگران تجلیل خواهد کرد.
بخش سینمای جهان با هدف نمایش آثاری که علاوه بر امکان ترویج و تعامل فرهنگی با سایر جوامع، زمینه ارزیابی بهتر موقعیت سینمای ایران را در مقایسه با دیگر کشورها فراهم آورد برگزار میشود. سینمای جهان در ۹ بخش برگزار میشود: جام جهاننما یا مسابقه سینمای بینالملل، در جستجوی حقیقت یا مسابقه معناگرا، جلوهگاه شرق یا مسابقه آسیا، جایزه ویژه مصطفی عقاد، خارج از مسابقه، جشنواره جشنوارهها، نمایشهای ویژه، فیلم برگزیده تماشاگران و مرور آثار.
در بخش مسابقه سینمای بینالملل هفت سیمرغ بلورین به بهترین فیلم بلند، کارگردانی، فیلمنامه، بازیگر، دستاورد هنری یا فنی و فیلم کوتاه داستانی و جایزه ویژه هیئت داوران اهدا میشود. بخش مسابقه سینمای معناگرا به منظور توجه به نقش سینما به عنوان رسانهای غنی برای بیان مفاهیم غیرمادی، معنوی و شهودی برگزار میشود و در آن سه سیمرغ بلورین بهترین فیلم، فیلمنامه و کارگردانی اهدا میشود.
در بخش جلوهگاه شرق یا مسابقه سینمای آسیا سه سیمرغ بلورین بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه اهدا خواهد شد. جایزه ویژه مصطفی عقاد از میان فیلمهای حاضر در سه بخش رقابتی بینالمللی جام جهاننما، در جستجوی حقیقت و جلوهگاه شرق به بهترین فیلم با مضمون ایمان و امید میرسد.
بخش جشنواره جشنوارهها به منظور آشنایی مخاطبان با فیلمهای برگزیده دیگر جشنوارههای معتبر بینالمللی برگزار میشود. نمایشهای ویژه هم مختص فیلمهای کوتاه و بلند داستانی و مستند است که به شناخت سینمای یک منطقه یا سرزمین و روند تحولات فرهنگی و فنی میپردازند. بخش مرور آثار هم به ستایش از کوششهای ارزشمند سینماگران و آثار برجسته سینمای جهان میپردازد.
بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاعرسانی سینمای ایران عکس، پوستر، گرافیک محیطی و آنونس و تیزر را مورد بررسی و داوری قرار میدهد. آثار ارائهشده به این بخش از میان مواد تبلیغاتی فیلمهایی خواهند بود که در فاصله زمانی بیست و پنجمین تا بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به نمایش عمومی درآمده باشند. آخرین زمان تحویل آثار این بخش پانزدهم دی است.
فرم شرکت و مقررات جشنواره از سوی دبیرخانه این رویداد برای تمام دفاتر تولید و پخش و سازمانها و نهادهای متقاضی شرکت در این جشنواره ارسال خواهد شد و علاوه بر آن علاقمندان میتوانند برای دریافت و تکمیل این فرم به دبیرخانه جشنواره مراجعه کنند.
تهیهکنندگان متقاضی باید برگههای درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل کنند و به همراه نسخه اولیه فیلم، عکس، پوستر و بروشور حداکثر تا پایان آذرماه به دفتر جشنواره تحویل دهند. آخرین زمان تحویل نسخه اصلی فیلمهای پذیرفته شده 25 دیماه خواهد بود.
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