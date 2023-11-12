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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۸

صباغیان در تذکر شفاهی:

همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد انتظار جامعه است

همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد انتظار جامعه است

نماینده مردم مهریز در مجلس در تذکری خواستار اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف آن در برنامه هفتم توسعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: «بهار و خزان رفت، دی می‌رسد / ندانم همسان سازی حقوق کی می رسد». موضوع همسان سازی حقوق مورد انتظار جامعه است و یکی از موضوعاتی بوده که هنوز معطل مانده است.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس یازدهم ادامه داد: این موضوع ۸۰ درصد جامعه را به عدالت نزدیک می‌کند و به شدت مورد انتظار همگان است. این همسان سازی باید به صورت ۹۰ درصد حقوق بگیران باشد و مانند برنامه ششم که مجلس قبل این تصمیم را گرفت، باید در این مجلس نیز مصوب شود و با توجه به اینکه رئیس مجلس نیز در این باره چندین بار تذکر داده‌اند، باید این مسئله به فاز اجرایی برسد.

کد مطلب 5936972

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    نظرات

    • Reza IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
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      این آقای رییسی فقط زورش به بازنشسته ها میرسه..

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