معرفی ۱۴۵ صنعتگر برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه مستقل ۱۴۵ نفر و دو کارگاه در حوزه پشتیبان به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: صنایعدستی همواره بهعنوان یک منبع درآمد برای خانوادهها یکی از اولویتهای این ادارهکل بوده چرا که صنعت دستی میتواند تأثیر بسزایی در ایجاد مشاغل خانگی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
شریفی تصریح کرد: در همین راستا طی این مدت برای فعالان حوزه صنایعدستی و جویای کار که متقاضی دریافت تسهیلات برای ایجاد خوداشتغالی بودند پرونده تشکیل شد و این افراد از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانکهای عامل معرفی شدند.
وی گفت: برای تحقق اهداف و برنامههای دولت در گسترش پوشش نظام تأمین اجتماعی، شاغلان صنایعدستی در مناطق روستایی عشایری نیز بیمه میشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام ادامه داد: سالانه تعداد زیادی از علاقهمندان به رشتههای مختلف صنایعدستی در کلاسهای آموزش مربوط به صنایعدستی شرکت میکنند و در پایان دوره به آنها گواهینامه آموزشی اعطا میشود.
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