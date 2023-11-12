استان کرمان نیاز به نیروی کار متخصص در صنایع و معادن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن زاده ظهر یکشنبه در دانشکده فنی و حرفهای شهید چمران کرمان گفت: کمبود نیروی متخصص و کارآمد در تمامی حوزهها به ویژه حوزه صنایع و معادن استان باعث ایجاد چالش شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان ضمن اشاره به راه اندازی اولین کنسرسیوم تخصصی مهارت آموزش و اشتغال در استان کرمان گفت: قطعاً راه اندازی این کنسرسیوم باعث بهبود وضعیت کمی و کیفی اشتغال در استان کرمان خواهد شد.
وی اکتشاف در حوزه معادن و نیز توجه بیشتر به صنایع پاییندستی و مهارت آموزی را راهبردهای اساسی استان کرمان دانست و خاطرنشان کرد: استان کرمان هم اکنون تبدیل به یک استان صنعتی و معدنی شده و به همین دلیل ما به نیروهای ماهر در صنعت و معدن استان کرمان نیاز داریم و باید ارتباط صنایع بزرگ و کوچک را دنبال کنیم.
وی گفت: در حوزههای صنعتی و معدنی، میتوان برای تربیت نیروهای ماهر از دورههای کوتاهمدت، بورسهای صنعتی و دانشگاهی استفاده کرد.
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