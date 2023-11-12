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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۸

دبیر ستاد انتخابات استان ایلام خبر داد؛

ثبت نام ۱۰ داوطلب برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایلام

ثبت نام ۱۰ داوطلب برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایلام

ایلام-دبیر ستاد انتخابات استان ایلام از ثبت نام ۱۰ داوطلب برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایلام خبر داد.

فرشید زرگوش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پایان یافتن مهلت یک هفته‌ای ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تعداد ۱۰ نفر به عنوان داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان ایلام ثبت نام کردند.

وی بیان کرد: به فراخور زمان یک سری فرآیندها اجرا و بررسی صلاحیت‌ها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه داوطلبان تایید صلاحیت نشده نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ۲۴ آبان ماه فرصت اعتراض دارند، افزود: از تعداد ۲۲۹ نفری که ثبت نام خود را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ایلام نهایی کرده بودند مجموعاً در ۲ حوزه انتخابیه، تعداد ۱۵۵ نفر معادل ۱۶۸ درصد تایید صلاحیت و تعداد ۲۲ نفر معادل ۹.۶ درصد انصراف دادند.

زرگوش بیان کرد: تعداد ۲۵ نفر با ۱۱ درصد عدم تایید و تعداد ۲۷ نفر معادل ۱۱.۷ درصد هم عدم احراز شده‌اند.

وی ادامه داد: افرادی که موفق به تایید صلاحیت نشدند و رای هیئت اجرایی مبنی بر عدم احراز و عدم تایید آنها بوده از امروز به صورت غیرحضوری به سامانه مربوطه مراجعه و اعتراض خود را به صورت مستند در سامانه قسمت میز خدمت شورای نگهبان ثبت کنند.

کد مطلب 5936989

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