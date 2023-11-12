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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۰

بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور؛

وزارت بهداشت مکلف به ساماندهی روش‌های جایگزین حوزه ناباروری شد

وزارت بهداشت مکلف به ساماندهی روش‌های جایگزین حوزه ناباروری شد

​وزارت بهداشت بر اساس اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مکلف به تمهید برنامه‌ای برای ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۸۱ اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده ۸۱ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، فریز تخمک، سامان‌دهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- امکان فریز تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می‌شود.

کد مطلب 5936991
نفیسه عبدالهی

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