به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی به میزبانی مجتمع شهید کلاهدوز شهمیرزاد، ضمن اشاره به ضرورت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو کادر سازی است.

وی با بیان اینکه گروه‌های جهادی باید تجارب خود را به دیگران انتقال دهند، افزود: باید به گونه‌ای اقدام کرد که در صورت عدم حضور یک گروه، کارهای مردم روی زمین نماند و این نشان از اهمیت کادر سازی در تحقق اقتصاد مقاومتی و گروه‌های جهادی دارد.

امام جمعه سمنان کادرسازی و انتقال تجربه به دیگران را یکی از مهمترین نکات کارهای جهادی و به خصوص گروه‌های جهادی دانست و تاکید کرد: هر قدر بتوانیم در کادر سازی موفق تر عمل کنیم، خواهیم توانست تا اقتصاد مقاومتی را نیز تقویت کنیم.

مطیعی خواستار همراهی و وحدت حول محور خدمت رسانی و اقتصاد مقاومتی در استان سمنان شد و افزود: برخی گروه‌های جهادی بعضاً شاهد هستیم در موضوعاتی جزئی یا کم ارزش دچار اختلاف می‌شوند، تاکید کرد: این اختلافات ضعف و آسیب را با خود همراه می‌آورد.

وی با بیان اینکه نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که عده‌ای با کار یا گفتار ما از دین خدا فراری شوند، بیان کرد: در شرایط جنگی نباید بر سر مسائل کم‌ارزش با یکدیگر دچار اختلاف شویم.