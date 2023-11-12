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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۰

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو کادر سازی است

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو کادر سازی است

مهدیشهر- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو کادر سازی است، گفت: گروه‌های جهادی باید تجارب خود را به دیگران انتقال دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی به میزبانی مجتمع شهید کلاهدوز شهمیرزاد، ضمن اشاره به ضرورت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو کادر سازی است.

وی با بیان اینکه گروه‌های جهادی باید تجارب خود را به دیگران انتقال دهند، افزود: باید به گونه‌ای اقدام کرد که در صورت عدم حضور یک گروه، کارهای مردم روی زمین نماند و این نشان از اهمیت کادر سازی در تحقق اقتصاد مقاومتی و گروه‌های جهادی دارد.

امام جمعه سمنان کادرسازی و انتقال تجربه به دیگران را یکی از مهمترین نکات کارهای جهادی و به خصوص گروه‌های جهادی دانست و تاکید کرد: هر قدر بتوانیم در کادر سازی موفق تر عمل کنیم، خواهیم توانست تا اقتصاد مقاومتی را نیز تقویت کنیم.

مطیعی خواستار همراهی و وحدت حول محور خدمت رسانی و اقتصاد مقاومتی در استان سمنان شد و افزود: برخی گروه‌های جهادی بعضاً شاهد هستیم در موضوعاتی جزئی یا کم ارزش دچار اختلاف می‌شوند، تاکید کرد: این اختلافات ضعف و آسیب را با خود همراه می‌آورد.

وی با بیان اینکه نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که عده‌ای با کار یا گفتار ما از دین خدا فراری شوند، بیان کرد: در شرایط جنگی نباید بر سر مسائل کم‌ارزش با یکدیگر دچار اختلاف شویم.

کد مطلب 5936992

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