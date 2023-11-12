قدرت پوشالی اسراییل بر همگان هویدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی عباسی بعد از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور یکصد و سومین جلسه رسمی این شورا، در خصوص دفاع مقتدرانه مردم فلسطین در برابر رژیم غاصب صهیونیستی، اظهار کرد: باید بگویم با عملیات غافلگیرانه طوفان‌الاقصی مردم فلسطین در برابر رژیم غاصب نابودی قدرت پوشالی اسرائیل بر همگان هویدا شد.

وی افزود: روح مقاومت را در جسم و جان آزاد مردان مسلمان دمید تا شاید وجدان نداشته کشورهای بی غیرت عرب منطقه را زنده کند.

عباسی ادامه داد: عملیات طوفان الاقصی چنان بر روح و روان رژیم غاصب صهیونیست تأثیر گذاشته که نمی‌دانند در حال چه کاری هستند؛ دیوانه وار دست به اقدامات خلاف قوانین بین‌الملل زده‌اند و زنان و کودکان را به شهادت می‌رسانند و حتی بیمارستان‌ها که باید محلی امن برای مجروحین باشد را بمباران می‌کنند تا ذات پلید و وحشی صفت این سفاکان برای حامیان بی خرد داخلی و خارجی آشکار شود.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: بی خردانی که با عینک روشنفکری از دیدن بیداری دانشگاهیان و نخبگان در آمریکا و انگلیس سایر کشورهای توسعه یافته و حمایت مردمی از مردم مظلوم فلسطین، کور شده اند و همچنان بر طبل جهل و بی خردی خودشان می‌کوبند، همان گونه که خداوند وعده داده پیروزی نهایی با مظلوم است و قطعاً مردم فلسطین با مقاومت به پیروزی نهایی خواهند رسید و قبله اول مسلمین جهان را آزاد خواهند کرد.

وی اضافه کرد: علی رغم همه توصیه‌ها و درخواست‌ها از همکارانم بعد از دوسال متأسفانه همچنان شاهد این هستیم که برخی از همکاران به دنبال چوب لای چرخ گذاشتن هستند، بارها در همین صحن فریاد زدم برای جبران عقب ماندگی‌ها وقت تنگ است، از این به بعد باید فریاد بزنم دیگر وقت رو به اتمام است، ایهاالناس بیاید برای مردم خدمت و نوکری کنیم و هر روز مشکلی ایجاد نکنیم. اسفبارتر آنکه برای توجیه این بداخلاقی‌ها و سنگ اندازی ها بخواهیم از دین و دیانت مایه بگذاریم و اسم آن را بگذاریم دفاع از حقوق مردم.

عباسی عنوان کرد: اصلاً فرض که نیت همه عزیزان دفاع از حقوق مردم است که ان شاالله همین باشد، آیا فراموش کرده اید در صحنی نشسته اید که نام آن شوراست و تضارب آرا در آن طبیعی است؟ هرکسی نظر خودش را دارد، از نطق‌های خودتان کمک می‌گیرم که می‌فرمودید چرا به نظر جمع احترام نمی‌گذارید؟

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: برادران عزیزم لحظه به لحظه نشستن بر روی این صندلی‌ها حق الناس است مواظب باشیم که چه می‌کنیم و در پیشگاه کدام قاضی باید پاسخگوی اعمالمان باشیم. قاضی که برای صدور رأی مصداق «یا سند من لا سند له» است و حتی از نیات درون ما نیز اطلاع دارد.

وی گفت: امروز مردم شهر بندرعباس مشاهده می‌کنند که خادمین خودشان در شهرداری بندرعباس مشغول به فعالیت و کار هستند؛ تلاش‌های اینها باعث ایجاد فضای شاد و مفرح و نورافشانی و … است.

عباسی ابراز کرد: احداث زمین‌های ورزشی و اماکن تفریحی برای خانواده‌ها همچون باغ وحش ساوانا و بوستان آزاد شهر و بازسازی و احیا بسیاری از اماکن تفریحی متروکه و رها شده و غیره که یکی پس از دیگری درحال افتتاح یا کلنگ زنی است، باعث نشاط و شادی مردم شده است، روح امید در دل مردم دمیده شده و تا حدودی به خادمین خودشان در شهرداری امیدوار شده اند.

این عضو شورا بیان کرد: مجموعه شهرداری بندرعباس به دنبال کار و تلاش بوده اما با وجود همه زحمات می‌گویم هنوز کم است؛ حق مردم بالاتر از این است و باید برای مردم عزیز و نجیب تا پای جان کار کنیم چرا که این مردم بهترین هستند. لذا متوقف نمودن فعالیت‌های شهرداری با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به سهم شهرداری بندرعباس به عوارض بر ارزش افزوده، افزود: ارزش افزوده ظرفیت قانونی است برای کسب درآمدهای پایدار شهرداری اما زمان واریز ارزش افزوده به حساب شهرداری بندرعباس برخی دستگاه‌ها برای متنعم شدن از این حق قطعی شهروندان به صف می‌شوند و از ارزش افزوده فقط منتش به شهرداری می‌رسد.

عباسی گفت: لازم می دانم تذکر قاطعی بدهم به برخی دستگاه‌ها که قانون را فقط یکطرفه و به نفع خودشان می‌خواهند؛ به استناد ماده ۲۸ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده ۷۹ قانون شهرداری هرگونه پرداخت هزینه از محل درآمدهای شهرداری می‌بایست بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر و مطابق با اسناد مثبته صورت پذیرد؛ لذا کسر مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توسط امور مالیاتی استان هرمزگان و پرداخت به سازمانی یا ۷ میلیارد تومان در جایی دیگر کسر از حساب شهرداری و واریز به جایی دیگر خلاف آئین‌نامه است.

وی خاطرنشان کرد: این پول حق شهروندان است و محل مصرف آن نیز مشخص است. دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کجای این اتفاقات قرار است ورود کنند؟ تا کی قرار است صورت کارگر و پیمانکار شهرداری با سیلی سرخ نگهداشته شود و جور کم کاری دستگاه‌های اجرایی دیگر را با پول شهروندان شهر بندرعباس بکشیم.