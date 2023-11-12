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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۶

در هفته دهم لیگ برتر؛

ترکیب ۲ تیم سپاهان و پرسپولیس اعلام شد

ترکیب ۲ تیم سپاهان و پرسپولیس اعلام شد

اصفهان – ترکیب ۲ تیم سپاهان و پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در چهارچوب هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر می‌روند.

ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی سپاهان ترکیب اصلی تیمش را به این شرح اعلام کرد: پیام نیازمند، هادی محمدی، رضا اسدی، محمد کریمی، رامین رضائیان، فرشاد احمدزاده، میلاد زکی‌پور، محمد دانشگر، محمد قربانی، محمد جواد حسین‌نژاد و احسان پهلوان.

ترکیب پرسپولیس نیز برای این بازی به این شرح است: علیرضا بیرانوند، علی نعمتی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سروش رفیعی، مهدی ترابی، میلاد سرلک، دانیال اسماعیلی‌فر، شهاب زاهدی، سعید صادقی، گئورگی گولسیانی و محمد عمری.

دیدار بین تیم‌های سپاهان و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (یک‌شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5937003

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