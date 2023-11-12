درمانگاه ویژه در بلده احداث می شود/ نور مقصد گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور بعدازظهر یکشنبه در حاشیه همایش استانی نیما یوشیج در بلده به نقش مردم محروم بلده در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ساختمان جدید بلده با حمایت یکی از خیرین کلنگ زنی و ظرف دو سال راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح گازرسانی در منطقه بلده نور که از سال گذشته شروع شد، افزود: این پروژه نزدیک این منطقه رسیده است و امیدواریم ظرف یک سال آینده گاز به تمامی روستاهای بلده برسد.

وی با اشاره به ضعف و کمبود زیرساخت‌ها در بخش بلد گفت: در حوزه برق نیز باید زیرساخت‌ها تقویت شود زیرا نوسانات برق خسارت‌هایی را در منطقه زده است از این رو پست ۶۳ کیلوولت بلده در دست اجراست و یک تحول بزرگی را در منطقه ایجاد می‌کند.

استاندار مازندران پیشرفت اجرای این پست را ۵۰ درصد اعلام کرد و گفت: تا پایان امسال این پست وارد مدار قرار می‌گیرد.

حسینی پور اجرای فیبرنوری و توسعه زیرساخت‌های اینترنتی را از دیگر تلاش‌ها برای محرومیت زدایی در بلده اعلام کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره نیما یوشیج افزود: پیام نیما این است که منطقه بلده باید در تاریخ زنده بماند و نیما با آثارش این منطقه را زنده کرد و شهرت ادبی نیما ارزشی به منطقه داده است.

وی با بیان که بلده باید به مقصد گردشگران تبدیل شود، گفت: باید شرایط را برای ایجاد شغل پایدار برای مردم منطقه تأمین کنیم و با ایجاد شرکت‌های تعاونی به رونق اقتصادی منطقه کمک کنیم و درآمد اقتصادی مردم باید از طریق شرکت تعاونی‌ها توسعه پیدا کند.