۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۶

تفکر بسیجی، راز ماندگاری(3):

اندیشه بسیجی برای کشور برکات فراوانی به ارمغان آورده است

قائم مقام حزب موتلفه، بسیج را یک نهاد ارزش مدار خواند و گفت: بسیجیان درون مردم جا دارند و از دل مردم برخاسته اند و به همین دلیل است که مردم بسیج را از خود می دانند.

اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه و عضو هیات اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیج بنیادی است که با نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) تشکیل شد و در واقع پیرو خطوط ولایت است.

وی با بیان اینکه بسیج در تمامی توده های مردم حضور دارد، افزود: ارزشهای بسیج هم ارزش حرکت مردمی- اسلامی است و هم حرکت در آهنگ ولی فقیه عادل است.

بادامچیان با بیان اینکه بسیجیان درون مردم جا دارند و از دل مردم برخاسته اند لذا مردم بسیج را از خود می دانند، ادامه داد: بسیج یک نهاد فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی در آهنگ ولایت فقیه است.

قائم مقام حزب موتلفه با تاکید بر اینکه بسیج یک نهاد ارزشی و ارزش مدار است، گفت: اندیشه بسیجی اندیشه ارزشمندی است که برای کشور ما برکات فراوانی را به ارمغان آورده است.

وی با بیان اینکه بسیجیان تنها برای دفاع نیستند، تصریح کرد: یکی از وظایف بسیج فعالیت در ارگان ها به منظور رشد و اقتدار نظام اسلامی است.

بادامچیان در ادامه این گفتگو در خصوص تفاوت بسیجیان با سایر نهادهای مردمی در کشورهای دیگر، گفت: تفاوت عمده بسیجیان در ارزش مداری و اطمینانی است که مردم از ولایت پذیری بسیجیان دارند.

این فعال سیاسی همچنین بر توسعه و گسترش بسیجیان در کشور تاکید کرد. 

