به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: خروجی مدلهای پیش بینی دمای هفتگی پژوهشگاه اقلیم شناسی کشور نشان میدهد که دمای ایران از ۲۲ تا ۲۸ آبان ماه جاری بین یک تا شش درجه سلسیوس افزایش مییابد.
به طور دقیق اینکه در نیمه شمالی کشور طی این مدت بین ۳ تا ۶ درجه سلسیوس گرمتر از نرمال میشود. دما در نیمه جنوبی کشور نیز بین یک تا ۳ درجه سلسیوس بیشتر از شرایط نرمال پیش بینی میشود. البته برای برخی مناطق محدود جنوبی در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان، دما حداکثر یک درجه سلسیوس بیش از نرمال پیش بینی میشود.
آخرین دادههای مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان میدهد که میانگین دمای کشور در هفت روز منتهی به ۱۹ آبان ۱.۹ سلسیوس گرمتر از نرمال بوده است.
در این مدت بیشترین افزایش دما نسبت به نرمال با میزان ۳.۹ درجه سلسیوس در استانهای گلستان و اردبیل ثبت شده و کمترین افزایش نسبت به نرمال با مقدار ۰.۳ درجه در استان چهارمحال و بختیاری روی داده است.
نظر شما