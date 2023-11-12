۴ نمایشگاه خودرو متخلف در کرمان پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، سید مهدی قویدل گفت: کمیته بازرسی و نظارت بر عملکرد نمایشگاه‌های خودروها با حضور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، اداره تعزیرات حکومتی و نظارت بر اماکن عمومی، اتاق اصناف، اتحادیه خودرو و راهنمایی و رانندگی استان کرمان از تعدادی نمایشگاه خودرو و دفاتر نمایندگی فروش و پارکینگ‌های خودرو بازرسی به عمل آوردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان هدف از بازرسی انجام شده توسط دستگاه‌های مربوطه، نظارت بر عملکرد و پیشگیری از تخلفات بعدی عنوان کرد و افزود: در این بازرسی‌ها ۴ نمایشگاه خودرو به دلیل تخلفات صنفی و نداشتن مجوز فعالیت به دستور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرمان پلمب و برخی دیگر نیز اخطار پلمب طبق ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی دریافت کردند.

وی با بیان اینکه، یک دفتر نمایندگی فروش به دلیل نداشتن مجوز صنفی از مراجع ذیصلاح و عدم انجام تعهدات و شکایت‌های مردمی مبنی بر عدم پاسخگویی پلمب شد، اضافه کرد: در خلال اخطارها، همچنین یک نمایشگاه خودرو به دلیل رعایت کلیه قوانین و مقررات صنفی و حرفه‌ای مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت.