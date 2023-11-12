هواشناسی خراسان رضوی هشدار زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر طبق تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، شاهد تداوم پایداری جو در استان خراسان رضوی از امروز تا روز چهارشنبه خواهیم بود.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، اثرات مخاطره آمیز این شرایط منجر به افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم در شهرهای بزرگ و صنعتی به ویژه در شهر مشهد خواهد بود.

در این اطلاعیه از مردم و به ویژه سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، خواسته شده است تا از تردد و فعالیت‌های طولانی مدت خارج از منزل، خودداری کنند.

همچنین خواسته شده است تا با برنامه ریزی مناسب منابع آلاینده ثابت همچون کارخانه‌ها و منابع آلاینده متحرک مانند خودروها و موتورسیکلت‌ها، کاهش یابد.