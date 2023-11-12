استقبال۸ هزار و ۴۵۵ خانوار از طرح کالابرگ الکترونیکی در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فیروزی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار ورامین که با حضور محمد جاوید ریاست اداره صمت، هاتف ممیزی رئیس اداره جهاد کشاورزی و دیگر رؤسای ادارات و نهادها در محل فرمانداری ویژه ورامین برگزار شد گفت: ۸۴۵۵ خانوار ورامین که عمدتاً از دهک‌های ۲ و ۳ بودند از طرح ملی کالابرگ الکترونیکی استقبال از مزایای این طرح استفاده کرده اند.

وی افزود: ۲۸ هزار و ۹۸۹ تراکنش خرید طرح ملی کالابرگ الکترونیکی در ماه گذشته از ۴۷۵ ترمینال فعال فروشگاهی در سطح شهرستان ورامین توسط خانوارها صورت پذیرفته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه ورامین در پایان با اشاره به طرح برخورد با مشاورین املاک غیر مجاز عنوان کرد: در راستای اجرای طرح نظارت بر مشاورین املاک سطح شهرستان ورامین از ۵۴ مشاور املاک بازدید مشترک برگزار شد که منجر به پلمب ۵ واحد و تذکر و اخطار به ۲ واحد شده است.