به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از بیمارستان خصوصی در بوشهر اظهار داشت: توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در اولویت استان بوشهر است و برای تحقق این مهم گام بر میداریم.
وی افزود: در حال حاضر چندین پروژه بزرگ بیمارستانی و درمانی در استان بوشهر در دست اجراست که بیش از ۶۰۰ تخت به ظرفیت تختهای موجود اضافه میشود.
استاندار بوشهر با اشاره به ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه درمان خاطر نشان کرد: اکنون چهار پروژه مهم درمانی توسط بخش خصوصی در دست اجراست که تکمیل این طرحها، موجب افزایش کمی و کیفی خدمات رسانی در حوزه درمان میشود.
محمدی زاده تصریح کرد: گردشگری سلامت و توریسم درمانی مورد توجه مدیریت استان قرار دارد و با برنامه ریزی صورت گرفته و با راه اندازی طرحهای در دست اجرا، این مهم محقق میشود.
وی اضافه کرد: احداث هتل بیمارستان و همچنین راه اندازی اقامتگاههای همراه بیمار نیز از دیگر طرحهایی است که مورد توجه قرار دارد.
استاندار بوشهر از پیشرفت ۹۶ درصدی مرکز تشخیصی پیشرفته سرطان در بندر بوشهر خبر داد و گفت: این مرکز توسط بخش خصوصی اجرایی شده و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده که بزودی راه اندازی میشود.
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