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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

رییس دادگستری عنبرآباد:

بیش از یک هزار پرونده در عنبرآباد به صلح وسازش ختم شد

بیش از یک هزار پرونده در عنبرآباد به صلح وسازش ختم شد

کرمان- رییس دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: در هفت ماه نخست سال جاری با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان عنبرآباد بیش از هزار و ۱۷۲ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، علیرضا سالاری در نشست هماهنگی و بررسی عملکرد شعب دادگستری این شهرستان افزود: در راستای اجرای دستورات رئیس کل دادگستری استان کرمان مبنی بر نظارت بر عملکرد شعب دادگستری و حضور بیشتر رؤسای دادگستری در شعب و بررسی مشکلات و مسائل آنها، عملکرد شعب دادگستری شهرستان عنبرآباد طی نشستی بررسی شد.

وی با اظهار رضایت از عملکرد شعب دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: در هفت ماه نخست سال جاری حوزه‌های قضائی شهرستان، چهارده هزار و ۳۳۳ پرونده را مختومه کردند.

در این جلسه که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد و جمعی از قضات و کارمندان شعب نیز حضور داشتند مسائل و چالش‌های پیش رو شعب دادگستری این شهرستان مطرح شد و در خصوص رفع مشکلات و مسائل موجود تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

گفتنی است در نشست هماهنگی و بررسی عملکرد شعب دادگستری عنبرآباد ضمن تقدیر و تشکر از کارمندان و قضات شعب برتر، در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌ها بحث و تبادل نظر شد و هریک اعضای شرکت کننده ضمن بیان عملکرد شعب خود، پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد و رفع اطاله دادرسی ارائه دادند.

کد مطلب 5937039

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