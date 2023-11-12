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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

ترویج کتابخوانی بخشنامه پذیر نیست/ تامین اعتبارات کتابخانه مرکزی

ترویج کتابخوانی بخشنامه پذیر نیست/ تامین اعتبارات کتابخانه مرکزی

ساری- سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: حوزه فرهنگ و کتابخوانی بخشنامه پذیر نیست و برنامه ها نباید تکلیفی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران با گرامیداشت هفته مازندران گفت: اولین حکومت شیعی در کشور و جهان در استان مازندران تشکیل شده و این نشانه محبت اهالی این دیار به خاندان اهل بیت است.

وی با بیان اینکه کتابخوانی باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود، افزود: اجرای پروژه‌های مختلف کتابخانه‌سازی مقدمه‌ای است تا فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ترویج کنیم.

وی خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور فرهیختگان نخبگان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان شد و گفت: برای اینکه جریان کتابخوانی را در جامعه تقویت کنیم نیازمند آن هستیم تا هماهنگ‌تر عمل کنیم.

گرجی با بیان اینکه در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی نباید برنامه‌های تکلیفی و از بالا به پایین داشته باشیم، اضافه کرد: حوزه فرهنگ و مطالعه و کتابخوانی بخشنامه پذیر نیست و نمی‌توان آن را دستوری به جامعه جوان در جامعه تلقین کرد.

وی با اشاره به تهیه ۵۰۰۰ برنامه برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان مازندران، تهیه بانک اطلاعاتی از برنامه‌های مختلف متناسب با ذائقه‌های گوناگون را ضروری دانست و گفت: مردمی کردن امور دولتی یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود و باید فعالیت‌های مختلف بخش مردمی واگذار شود.

گرجی با بیان اینکه باید با یار مهربان مهربانی کرد، تأمین اعتبارات ملی برای تکمیل کتابخانه مرکزی را ضروری دانست.

کد مطلب 5937044

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