  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

معاون سیاسی استاندار کردستان:

رویدادهای تولید محتوا رشد نخبگان عرصه فضای مجازی را فراهم می‌آورد

رویدادهای تولید محتوا رشد نخبگان عرصه فضای مجازی را فراهم می‌آورد

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان گفت: رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال زمینه‌ رشد نخبگان عرصه فضای مجازی را فراهم می‌آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از پنجمین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در کردستان اظهار کرد: ظرفیت‌های علمی خوبی بین قشر نوجوان و جوان استان نهفته است که باید شکوفا شوند.

وی افزود: برگزاری رویدادهایی نظیر رویداد تخصصی تولید محتوا در سطح استان می‌تواند توانایی‌ها و استعدادهای نهفته نوجوانان و جوانان ما را شکوفا کند.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان یادآور شد: ایجاد هم‌افزایی علمی و تبادل تجربه بین رقابت‌کنندگان می‌نواند انرژی جدیدی به آنها ببخشد و رشد و پیشرفت نخبگان فضای مجازی را به ارمغان آورد.

رمضانی در پایان ضمن تقدیر از دست اندرکاران این کار مهم بر برگزاری اینگونه رویدادها با حضور تعداد بیشتری از جوانان در سطح استان تاکید کرد.

در مرحله استانی این رویداد رقابت بین توسعه دهندگان بازی و نرم افزارهای ویژه تلفن همراه و پویانمایی خواهد بود که برگزیدگان به مرحله کشوری معرفی می‌شوند.

حدود ۷۰ نفر در قالب ۱۴ تیم تخصصی در پنجمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج ثبت‌نام و ساماندهی شده‌اند که تا ۲۲ آبان‌ماه به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 5937046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها