به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از پنجمین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در کردستان اظهار کرد: ظرفیت‌های علمی خوبی بین قشر نوجوان و جوان استان نهفته است که باید شکوفا شوند.

وی افزود: برگزاری رویدادهایی نظیر رویداد تخصصی تولید محتوا در سطح استان می‌تواند توانایی‌ها و استعدادهای نهفته نوجوانان و جوانان ما را شکوفا کند.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان یادآور شد: ایجاد هم‌افزایی علمی و تبادل تجربه بین رقابت‌کنندگان می‌نواند انرژی جدیدی به آنها ببخشد و رشد و پیشرفت نخبگان فضای مجازی را به ارمغان آورد.

رمضانی در پایان ضمن تقدیر از دست اندرکاران این کار مهم بر برگزاری اینگونه رویدادها با حضور تعداد بیشتری از جوانان در سطح استان تاکید کرد.

در مرحله استانی این رویداد رقابت بین توسعه دهندگان بازی و نرم افزارهای ویژه تلفن همراه و پویانمایی خواهد بود که برگزیدگان به مرحله کشوری معرفی می‌شوند.

حدود ۷۰ نفر در قالب ۱۴ تیم تخصصی در پنجمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج ثبت‌نام و ساماندهی شده‌اند که تا ۲۲ آبان‌ماه به رقابت می‌پردازند.