به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست صبح امروز یکشنبه ۲۱ آبان شورای مدیران این وزارتخانه، ضمن تسلیت شهادت مردم مظلوم غزه و همدردی با آنان، به نصرت الهی برای آزادی قدس اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور محترم در اجلاس منطقه‌ای مانند اکو را به میدانی برای حمایت از فلسطین تبدیل و از مراودات اقتصادی و باز بودن سفارت برخی کشورهای اسلامی در سرزمین‌های اشغالی انتقاد کرد. مواضع و سخنان رئیس جمهور درباره فلسطین در اجلاس‌های اخیر از موضع عزت بود.

وی با اشاره به ریل گذاری جدید برای تقویت محتوا در استان‌ها، به تخصیص منابع جدید به آن اشاره کرد و افزود: به طور مثال ما به انجمن‌های هنری، موسیقی و تجسمی در هر استان یک میلیارد و به انجمن‌های ادبی نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد اختصاص خواهیم داد. البته برای فعالیت قرآنی و مطبوعاتی نیز تخصیص مناسبی برای اقدامات فرهنگی در نظر گرفته‌ایم.

وزیر ارشاد درباره تخصیص یک درصد بودجه دولتی به ارتقای فرهنگی گفت: ترمیم برخی انگاره‌های فرهنگی در جامعه ضروری است و نسبت به آن باید اهتمام داشته باشیم. امسال گام‌های بزرگی برداشتیم و از مجاری مختلف اجرایی و تقنینی این مساله را دنبال می‌کنیم که سنگ بنای کار مهمی است تا فرهنگ در دولت مردمی به جایگاه اصلی خود بازگردد.

وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان حج و زیارت برای اعزام کاروان‌های عمره مفرده از ماه آتی، به موضوع سامانه نظارت مردمی در حوزه نشر و چاپ همزمان با هفته کتاب و همچنین برگزاری قرارگاه زیست عفیفانه با حضور رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: موضوع عفاف و حجاب برای ما جدی است و این امر وظیفه قانونی و شرعی به شمار می‌آید.

اسماعیلی با اشاره به لزوم تغییر ساختارهای فرهنگی در جامعه به ترمیم برخی انگاره‌های فرهنگی تاکید کرد و گفت: طبق یک نظرسنجی در شهریور امسال، مشخص شد سه چهارم مردم ایران حامی مساله فلسطین هستند و این امر اکنون به واسطه جنگ غزه حتماً بیشتر هم شده است، اما متأسفانه برخی تلاش می‌کنند با ایجاد دو قطبی و گسل‌های اجتماعی، خلاف این مساله را بازگو کنند. ما برای فرهنگ‌سازی در این زمینه در شورای فرهنگ عمومی روز ۱۴ مهر را به عنوان حماسه جوانان فلسطینی و ۲۵ مهر را به دلیل بمباران بیمارستان غزه به عنوان روز نسل کشی نامگذاری کردیم و رئیس‌جمهور نیز این موضوع را در نشست ریاض مطرح کردند.