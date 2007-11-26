صیانت از ارزشهای اسلام و انقلاب راز ماندگاری بسیج است

غلامرضا قلندریان، مدیر مسئول روزنامه قدس، در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل اصلی موفقیت بسیج در کشور را کارکرد مناسب این نهاد مردمی در راه حفظ، دفاع و اعتلای اندیشه های امام(ره) و رهبرمعظم انقلاب و دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس ذکر کرد و اظهارداشت: کارکرهای بسیج از ابتدای تشکیل تاکنون موفقیت آمیز بوده و با توجه به داشتن عقبه ای تئوریک، شاخص های مناسبی را در عرصه های مختلف خدمت رسانی داشته است و این هوشیاری همواره باعث شده تا توطئه ها و نقشه های دشمنان را خنثی سازند.

وی تاکید کرد: چون بسیج نهاد مردمی تلقی می شود، در هر شرایط، زمان و مکانی وجودی محسوس داشته است اما نباید از این مطلب غافل شد که بصیرت بر اساس مولفه های فکری و اعتقادی اسلامی و مباحث آموزشی باید همواره برای بسیج و بسیجیان در نظر گرفته شود .

قلندریان افزود: برای اینکه تفکر بسیجی و دفاع از دستاوردهای انقلاب بیشتر نهادینه شود، باید مقداری نسبت به مسائل پیرامونی عمق بیشتری یابد که لازمه آن برگزاری دوره های آمزشی ممتد برای برجسته تر کردن فعالیت های بسیج است.

وی به رشادت های بسیجیان در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی به خصوص در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: نگاه به بسیج همانطور که تا امروز نگاهی هوشمندانه و عزتمدارانه بوده است، باید ادامه یابد و متولیان امر و حاکمیت جامعه نباید اجازه دهند که به این مقوله نگاه موقت و مقطعی شود.

مدیر مسئول روزنامه قدس تصریح کرد: فرهنگ پویا و زنده بسیج در هر زمان و مکانی ارزشمند است، لذا نباید تنها به شرایط فعلی آن بسنده کرد و آن را بر اساس انگاره های فکری امام(ره) و رهبر معظم انقلاب بیشتر اشاعه نمود.

وی گفت: مانیفستی که برای نهاد مردمی بسیج ترسیم شده، مانیفستی بر اساس آمیزه های دینی، اخلاص، رشادت، از خودگذشتگی، شهادت و ایثار است، لذا هیچگاه نمی توان آن را با سایر نهادهای مردمی که در دیگر کشورها تحت تاثیر جریانات حزبی ، فردی و تشکیلاتی ایجاد می شود، قیاس کرد.

قلندریان بصیرت سیاسی بسیج را بسیار بالا دانست و یاد آوری کرد که با وجود این بصیرت سیاسی، بسیج هیچگاه تحت تاثیر خط کشی های جناحی و حزبی قرار نگرفته و همواره از ورود به جریانات سیاسی پرهیزکرده است.

وی در پایان ایدولوژی کارآمد و قوی بسیج را باعث برجای گذاشتن کارنامه درخشان این نهاد در صیانت از نظام برشمرد و خاطرنشان کرد: علاوه بر این دستاوردها، امروز بسیج دستاودها و موفقیت های فراوانی در عرصه علمی داشته است که چنین جهاد علمی را در هیچ یک از نهادهای خودجوش و مردمی سایر کشورها می توان مشاهده نمود.