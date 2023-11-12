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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

تداوم روند افزایش دما در استان خراسان رضوی

تداوم روند افزایش دما در استان خراسان رضوی

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: تا بعدازظهر سه شنبه در خراسان رضوی دمای هوا روند افزایشی دارد.

آذر رضایی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدلهای هواشناسی؛ استان تحت تاثیر جریانات پایدار جوی است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: انتظار داریم با توجه به گسترش وارونگی دمایی شاهد افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی بویژه در ساعات اولیه روز باشیم.

وی ادامه داد: این وضعیت تا بعدازظهر سه شنبه هفته جاری در سطح استان ادامه خواهد داشت. طی این مدت دما روند افزایشی دارد.

رضایی‌پور وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا دوشنبه صاف و غبار آلود در برخی ساعات وزش باد پیش بینی کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته باخرز با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین و مه ولات با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس گرم‎ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای مشهد مقدس بین ۶ و ۱۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی تایباد با سرعت ۳۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 5937071

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