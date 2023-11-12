زن متهم به کلاهبرداری ۴۵ میلیارد ریالی در مشهد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: با دریافت پرونده نیابت قضایی از یکی از شهرستان های همجوار مشهد مبنی بر متواری شدن فردی کلاهبردار در شهرک «گلشهر» مشهد موضوع در دستور کار تیمی از ماموران فرماندهی انتظامی این شهر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: در تحقیقات از مالباختگان مشخص شد که این افراد در قالب یک صندوق قرض الحسنه وام خانگی که توسط زنی جوان مدیریت می شد، به صورت اقساط مبلغ وام را پرداخت کرده بودند که پس از رسیدن نوبت دریافت وام، این زن متواری شده بود.

وی گفت: ماموران دایره تجسس کلانتری گلشهر پس از یک سری کار گسترده اطلاعاتی محل اختفای این زن کلاهبردار را شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی، متهم در اقدامی ضربتی دستگیر شد.

نگهبان افزود: تاکنون کلاهبرداری ۴۵ میلیارد ریالی متهم از ۳۶۴ نفر، محرز و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان در صندوق های بدون مجوز به بهانه دریافت وام شرکت نکنند و به سادگی وعده‌های دروغین این افراد را نپذیرند.