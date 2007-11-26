اجازه نمی دهیم کسانی که اصلاحات را به اینجا رساندند با ما شریک شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی منطقه زنجان و شهرستانهای تابعه با حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی دیدار و گفتگو کردند.



در این دیدار دبیر کل حزب اعتماد ملی پس از استماع بیانات و پیشنهادات حاضران درباره انجام کار حزبی گفت: به شما عزیزان توصیه می کنم که کار حزبی را جدی بگیرید ، عدم کار تشکیلاتی و منسجم باعث شد که در وضعیت امروز قرار بگیریم. یک جریان سیاسی آمد در عرصه انتخابات 76 شرکت کرد و به پیروزی رسید و متعاقب آن سه پیروزی پی در پی شورای شهر اول، مجلس ششم و ریاست جمهوری هشتم را به دست آورد اما به علت نداشتن کار تشکیلاتی همه را به رقیب واگذار کرد.

دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت: دوره، دوره کار است و همه باید تلاش کنند ، من می گویم دوره رانت خواری به پایان رسیده است و همه باید تلاش کنند.

کروبی با تاکید بر اهمیت انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه گفت: دوستان و دشمنان ما همه به این انتخابات چشم دوخته اند از نظر تفکر و اندیشه یک جریانی در کشور هست که به آرا و نظرات امام مقید نیست و میزان را رای مردم نمی داند از آنجا که ما نیز متعلق به این انقلاب و نظام هستیم به آن تعلق خاطر داریم با جدیت و تلاش در انتخابات تلاش می کنیم و در برابر این جریان فکری می ایستیم.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در خصوص تایید صلاحیت کاندیداها گفت: دوره دوره سختی است و ما از تمام توان و ظرفیت های مان برای برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و رقابتی استفاده می کنیم.



وی درباره همراهی اعتماد ملی با ائتلاف اصلاح طلبان نیز گفت : ما ضمن تفاهم، تعامل و حفظ رفاقت، تشکیلاتی و حزبی عمل می نماییم و سرنوشتمان را به دیگران گره نمی زنیم و دیگر اجازه نمی دهیم که کسانی که روزگار اصلاحات را به اینجا رساندند با ما شریک شوند.

کروبی در پایان سخنان خود در توصیه ای به هم حزبی های خود گفت: اتهام زنی، تخریب افراد، ترور شخصیت که توسط برخی از جریانها دنبال می شود در حزب اعتماد ملی محلی از اعراب ندارد و در شان منزلت و فرهنگ حزب نیست. فرهنگ تخریب ما ما نیست. ما به دنبال یک رقابت سالم انتخاباتی به دور از تخریب ونفاق هستیم. ما رای مردم را برای خدمت به خود مردم می خواهیم و آن را با حفظ اخلاق سیاسی، تقوی و پاکدامنی بدست خواهیم آورد.