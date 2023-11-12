  1. استانها
  2. البرز
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸

رئیس اداره میراث فرهنگی کرج خبر داد؛

شناسایی آثار تاریخی در روستای حسنکدر

شناسایی آثار تاریخی در روستای حسنکدر

کرج- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج از شناسایی چند اصله درخت کهنسال و تعدادی میراث ناملموس همچنین میراث منقول برای ثبت در فهرست آثار ملی خبر داد.

رضا خلج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از روستای حسنکدر اظهار کرد: طی بازدید صورت گرفته از روستای حسنکدر واقع در بخش آسارا، تعداد چند اصله درخت کهنسال از گونه توت و گردو، میراث منقول شامل پنجره تاریخی و میراث ناملموس شامل آداب و رسوم محلی بخش آسارا برای ثبت در فهرست آثار میراث ملی شناسایی شد.
رئیس میراث فرهنگی شهرستان کرج گفت: پرونده ثبتی درختان کهنسال در فهرست میراث طبیعی ملی در حال انجام است.

به گفته خلج آثار منقول شناسایی شده شامل یک پنجره چوبی دو لنگه با تزئینات منبت و گره چینی با قدمت بیش ازصد سال است که پرونده ثبتی این اثر به عنوان میراث منقول در حال آماده سازی است.

وی تصریح کرد: پس از بازدید جلسه‌ای با بخشدار آسارا و دهیار روستای حسنکدر در خصوص همکاری دو جانبه در زمینه آموزش دهیاران و شوراهای روستاهای بخش در حوزه گردشگری و صنایع دستی مطرح شد.

خلج متذکر شد: در این جلسه اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کرج آمادگی خود را برای همکاری با بخشداری آسارا برای صدور مجوز بوم گردی به خانه‌های قدیمی اعلام کرد.

کد مطلب 5937084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها