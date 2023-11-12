شناسایی آثار تاریخی در روستای حسنکدر

رضا خلج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از روستای حسنکدر اظهار کرد: طی بازدید صورت گرفته از روستای حسنکدر واقع در بخش آسارا، تعداد چند اصله درخت کهنسال از گونه توت و گردو، میراث منقول شامل پنجره تاریخی و میراث ناملموس شامل آداب و رسوم محلی بخش آسارا برای ثبت در فهرست آثار میراث ملی شناسایی شد.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان کرج گفت: پرونده ثبتی درختان کهنسال در فهرست میراث طبیعی ملی در حال انجام است.

به گفته خلج آثار منقول شناسایی شده شامل یک پنجره چوبی دو لنگه با تزئینات منبت و گره چینی با قدمت بیش ازصد سال است که پرونده ثبتی این اثر به عنوان میراث منقول در حال آماده سازی است.



وی تصریح کرد: پس از بازدید جلسه‌ای با بخشدار آسارا و دهیار روستای حسنکدر در خصوص همکاری دو جانبه در زمینه آموزش دهیاران و شوراهای روستاهای بخش در حوزه گردشگری و صنایع دستی مطرح شد.

خلج متذکر شد: در این جلسه اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کرج آمادگی خود را برای همکاری با بخشداری آسارا برای صدور مجوز بوم گردی به خانه‌های قدیمی اعلام کرد.