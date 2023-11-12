قضاوت کارشناسان دستگاه قضا بر اساس میزان و عدل باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: کارشناسان، وکلا و قضات قوه قضائیه در راستای انجام وظیفه شرعی و قانونی خود همواره تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته‌اند و در انجام رسالت خطیر خود از هیچ کوششی دریغ نکردند.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه رسالت کارشناسان قوه قضائیه را بسیار از ظرافت و حساسیت بالایی برخوردار است، افزود: کارشناسی، اقدامی مقدس و تکلیف الهی است و باید تشخیص درست و عادلانه در اولویت اقدامات کارشناسان قرار گیرد و هیچ عاملی در مسیر تشخیص شرعی آنان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: کارشناسان دستگاه قضا باید تمام آثار و موارد و ارتباطات را در صحنه مشاهده کنند و بر این اساس، از حق دفاع کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد عدل و قسط در جامعه را از جمله رویکردهای محوری اهمیت کار کارشناسان قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: کارشناسان باید بر اساس میزان قضاوت کنند و از شبهات دوری کرده و حفظ و حراست از بیت‌المال مدنظر ویژه قرار گیرد.