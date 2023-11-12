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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۸

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

قضاوت کارشناسان دستگاه قضا بر اساس میزان و عدل باشد

قضاوت کارشناسان دستگاه قضا بر اساس میزان و عدل باشد

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: قضاوت کارشناسان قوه قضاییه بر اساس میزان و عدل باشد و هیچ عاملی در مسیر تشخیص فرعی آنان قرار نگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: کارشناسان، وکلا و قضات قوه قضائیه در راستای انجام وظیفه شرعی و قانونی خود همواره تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته‌اند و در انجام رسالت خطیر خود از هیچ کوششی دریغ نکردند.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه رسالت کارشناسان قوه قضائیه را بسیار از ظرافت و حساسیت بالایی برخوردار است، افزود: کارشناسی، اقدامی مقدس و تکلیف الهی است و باید تشخیص درست و عادلانه در اولویت اقدامات کارشناسان قرار گیرد و هیچ عاملی در مسیر تشخیص شرعی آنان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: کارشناسان دستگاه قضا باید تمام آثار و موارد و ارتباطات را در صحنه مشاهده کنند و بر این اساس، از حق دفاع کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد عدل و قسط در جامعه را از جمله رویکردهای محوری اهمیت کار کارشناسان قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: کارشناسان باید بر اساس میزان قضاوت کنند و از شبهات دوری کرده و حفظ و حراست از بیت‌المال مدنظر ویژه قرار گیرد.

کد مطلب 5937087

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