دانشگاه شیراز در بخش پژوهش رتبه دوم را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدهادی صادقی ظهر امروز در دومین نشست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه شیراز افزود: این دانشگاه در تولید علم از جایگاه برجسته و مهمی برخوردار است و می تواند با برنامه ریزی مناسب، رتبه اول را در کشور به خود اختصاص دهد.

وی ادامه داد: ارائه راهکارهای علمی و ارتقا سطح کیفی آموزش می تواند در تحقق اهداف دانشگاه موثر باشد و در این بخش اگر به گرایش های بین رشته ای توجه شود، می توان دانشجویان مستعد را به سمت نیازهای کشور هدایت کرد.

در ادامه این نشست، معاون آموزشی دانشگاه شیراز نیز بیان داشت: اطمینان بخش نبودن آینده علمی و فنی کشور، فقر نیروی انسانی متخصص و ماهر، عدم دسترسی به اهداف برنامه های رشد و توسعه، هدر رفتن منابع اقتصادی و زیر سئوال رفتن مراکز آموزش عالی را می توان از جمله نتایج پایین بودن کیفیت آموزشی دانست.