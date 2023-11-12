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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

رئیس ستاد انتخابات البرز:

بررسی اعتراض داوطلبان نمایندگی مجلس از ۲۵ آبان شروع می‌شود

بررسی اعتراض داوطلبان نمایندگی مجلس از ۲۵ آبان شروع می‌شود

کرج- رئیس ستاد انتخابات استان البرز از آغاز فرایند ثبت اعتراضات و بررسی آنها از روز ٢٥ آبان خبر داد.

مرتضی ولی پوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه ثبت اعتراضات داوطلبان مجلس شورای اسلامی نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت در هیأت اجرایی اظهار کرد: بر اساس قانون داوطلبان از ۲۱ تا ۲۴ آبانِ ماه جاری می‌بایست از ساعت ٨ صبح الی ١٨ به صورت الکترونیکی به سامانه پنجره واحد وزارت کشور مراجعه و وارد لینک خدمت شورای نگهبان شده و اعتراض خود را ثبت کنند.

وی با تاکید بر اهمیت ثبت اعتراض در پنجره واحد وزارت کشور، ادامه داد: فرایند بررسی اعتراض‌ها در هیأت نظارت استان تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت از ۲۵ آبان شروع و تا ۱۴ دی ماه ادامه دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به امکان اعتراض به نظر هیأت نظارت استان در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها، افزود: در مرحله دوم چنانچه داوطلب نسبت به نتیجه بررسی، اعتراض مجدد داشته باشد نظر خود را ثبت می‌کند و مجدداً در مدت زمان ۳۰ روز این اعتراض فرد در شورای نگهبان بررسی می‌شود و تا پایان روز ١٩ بهمن اعلام خواهد شد.

شایان ذکراست در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ آبان ماه، نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان از طریق فرماندار مرکز حوزه به صورت پیامکی - تلفنی و یا پستی به داوطلبان ابلاغ شده است.

کد مطلب 5937092

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