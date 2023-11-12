مرتضی ولی پوری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه ثبت اعتراضات داوطلبان مجلس شورای اسلامی نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت در هیأت اجرایی اظهار کرد: بر اساس قانون داوطلبان از ۲۱ تا ۲۴ آبانِ ماه جاری میبایست از ساعت ٨ صبح الی ١٨ به صورت الکترونیکی به سامانه پنجره واحد وزارت کشور مراجعه و وارد لینک خدمت شورای نگهبان شده و اعتراض خود را ثبت کنند.
وی با تاکید بر اهمیت ثبت اعتراض در پنجره واحد وزارت کشور، ادامه داد: فرایند بررسی اعتراضها در هیأت نظارت استان تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت از ۲۵ آبان شروع و تا ۱۴ دی ماه ادامه دارد.
رئیس ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به امکان اعتراض به نظر هیأت نظارت استان در مرحله اول بررسی صلاحیتها، افزود: در مرحله دوم چنانچه داوطلب نسبت به نتیجه بررسی، اعتراض مجدد داشته باشد نظر خود را ثبت میکند و مجدداً در مدت زمان ۳۰ روز این اعتراض فرد در شورای نگهبان بررسی میشود و تا پایان روز ١٩ بهمن اعلام خواهد شد.
شایان ذکراست در تاریخهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه، نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان از طریق فرماندار مرکز حوزه به صورت پیامکی - تلفنی و یا پستی به داوطلبان ابلاغ شده است.
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